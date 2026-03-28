En Rioja
Se entregan los presuntos asesinos de una mujer en Almería
Javier Nieto Santiago y Rocío Rodríguez Gómez serán puestos a disposición judicial "en las próximas horas"
EFE
La Guardia Civil ha informado este sábado de que, "a consecuencia de la presión mediática y búsqueda intensa" llevada a cabo por los agentes de este cuerpo, se han entregado voluntariamente los presuntos autores de matar a una mujer y herir de gravedad a su marido el pasado martes en un cortijo de Rioja (Almería).
Según ha indicado la Comandancia de Almería, Javier Nieto Santiago y Rocío Rodríguez Gómez, a los que el instituto armado había identificado públicamente junto a sus imágenes para solicitar colaboración ciudadana con el fin de localizarlos, serán puestos a disposición judicial "en las próximas horas".
La Guardia Civil, que ha destacado asimismo las gestiones desempeñadas por el Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de La Policía Judicial de Almería, ha informado de que los sospechosos son el hermano y la cuñada del varón herido y ambos son además los propietarios de la vivienda de la rambla Conquín donde se desató el tiroteo.
Estos dos hermanos tienen antecedentes por problemas familiares y amenazas. La víctima mortal deja cuatro hijos huérfanos, tres de ellos menores de edad. Por su parte, el herido -hermano del agresor y marido de la fallecida- continúa ingresado en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital almeriense.
El escenario del crimen albergaba dos cultivos con cerca de 1.400 plantas de marihuana y tenía dos enganches ilegales a la red de fluido eléctrico que abastecían la plantación.
Durante las últimas horas de este viernes la Guardia Civil desplegó un amplio operativo en el municipio almeriense de Tabernas. La búsqueda de los dos prófugos se había centrado con mayor fuerza en esta localidad debido a que allí residen familiares del matrimonio.
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