27 muertos en accidentes de tráfico desde que empezó la Semana Santa

Un total de 27 personas han perdido la vida en 27 accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras españolas desde que comenzó la Semana Santa, es decir, desde las tres de la tarde del día 27 de marzo, Viernes de Dolores, hasta las 20 horas de este Domingo de Resurrección.

El peor día de la segunda fase de la operación, que comenzó el pasado miércoles, fue esa primera jornada, en la que se produjeron cuatro siniestros con cuatro accidentes mortales, han detallado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

A falta de que la operación especial de Tráfico por estas vacaciones termine a las doce de la noche del lunes, 6 de abril, festivo en siete comunidades, se han contabilizado ya 5 fallecidos más que los 22 que registrados el año pasado hasta este momento.

A lo largo de este domingo, hasta las 20 horas, se ha producido un accidente mortal en el que ha perdido la vida un ciclista de 57 años tras chocar con un coche en la carretera N-332 en el término municipal de Calpe (Alicante).

Durante la jornada, se han producido otros accidentes que no han dejado fallecidos pero sí heridos, como el ocurrido en Llardecans (Lleida), en el que cuatro personas han sido afectadas -tres mujeres y un hombre- al chocar de frente un coche y una furgoneta.

En Madrid, tres jóvenes han resultado heridos -uno de ellos de gravedad- tras chocar dos coches en la M-118 a la altura de Daganzo de Arriba, lo que ha provocado que uno de los vehículos diera varias vueltas hasta acabar volcado boca arriba.

De madrugada, seis personas han resultado heridas en tres accidentes de tráfico ocurridos en Galicia, y en la ciudad de León dos hombres de 60 y 48 años han sufrido también lesiones tras colisionar dos turismos.

A última hora de esta tarde, cuando se acumulan los desplazamientos por la vuelta de las vacaciones, varios accidentes dificultan la circulación, como a la entrada de Madrid por la A-42 a la altura de Getafe.

Ocurre lo mismo en el acceso a Valencia en la V-31 en Silla, en Alicante en la AP-7 en Villajoyosa sentido capital alicantina; en Huelva, en la A-49, en Chucena hacia Sevilla, y en Málaga, a su entrada por la A-7 en Málaga-Este.

Hay tráfico lento en las entradas a Madrid por la A-2 en Saúca y Trijueque (Guadalajara), en la A-3 en Montalbo (Cuenca), en la A-4 en Ontígola, Dosbarrios (Toledo) y Despeñaperros (Jaén); en la A-5 en Valmojado (Toledo), en la A-6 en Arévalo (Ávila) y Villanueva de los Caballeros (Valladolid).

La circulación se complica especialmente en Burgos, en la AP-1 en Rubena, sentido Miranda de Ebro, y en Granada, en la A-92 en Chauchina de entrada a la capital granadina y en la A-44 en Iznalloz, en sentido Jaén.