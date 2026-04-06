Violencia machista
Detenido un hombre en Vizcaya tras apuñalar a su pareja delante de sus hijos
Una de las menores, de 15 años, ha resultado herida al tratar de defender a su madre
EFE
Un hombre de 48 años ha sido detenido este lunes en Berriz (Vizcaya) tras apuñalar en repetidas ocasiones y en presencia de sus cuatro hijos a su pareja, una mujer de 38 años, que ha tenido que ser trasladada en helicóptero a un centro hospitalario.
Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos han ocurrido a las 07:20 horas de este lunes, en un piso de la localidad vizcaína de Berriz. Una llamada telefónica ha alertado a la Ertzaintza de que se había producido un posible apuñalamiento. Los agentes que han llegado al lugar han localizado al agresor en la calle, que ha sido reducido. La víctima, de 38 años, se encontraba en el interior del domicilio en estado grave y presentaba varias heridas por arma blanca. Los cuatro hijos de la pareja y un vecino han conseguido detener la agresión, ha informado la Policía vasca.
Tras una rápida intervención por parte de la primera patrulla, en la que se le ha practicado un torniquete, la víctima ha sido trasladada en helicóptero al hospital de Cruces en Barakaldo. Una de sus hijas, de 15 años, también ha resultado herida, de pronóstico más leve, al tratar de defender a su madre.
El hombre, de 48 años, ha sido detenido acusado de un intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género y ha sido trasladado a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes. La Ertzaintza continúa con la investigación para esclarecer los hechos.
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