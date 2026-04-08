Prisión para el médico acusado de agresión sexual a once pacientes en Gran Canaria

Rigoberto F. M., el médico de Atención Primaria detenido este martes por presuntas agresiones sexuales a más de una decena de pacientes, ingresa en prisión provisional comunicada y sin fianza. La magistrada al frente del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, María Auxiliadora Díaz, lo investiga por once delitos de agresión sexual. Además del ingreso en prisión, se le ha inhabilitado cautelarmamente para el ejercicio de la profesión médica y se ha dictado orden de alejamiento de las víctimas. Durante su comparecencia en sede judicial, se ha acogido a su derecho a no declarar. La investigación continúa abierta.

La Policía Nacional detuvo esta semana de nuevo al sanitario, tras localizar a nuevas víctimas. El facultativo, que actualmente no estaba vinculado al Servicio Canario de Salud (SCS), ya fue arrestado en febrero por presuntos delitos de agresión sexual y contra la intimidad de cuatro mujeres, pero quedó en libertad provisional. Tras la primera fase de la investigación, los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) han localizado a más afectadas. En la entrada y registro de la vivienda los agentes han incautado dispositivos electrónicos.

Rigoberto, de 37 años, ejercía como sanitario en el centro de salud del Barrio Atlántico, en La Feria, y realizaba sustituciones en otras consultas de urgencias de Schamann, Guanarteme y El Calero hasta que fue arrestado por primera vez en febrero. Fue en este último centro de salud donde se habrían producido los hechos denunciados que llevaron a su primera detención, en febrero.

El facultativo cuenta con antecedentes por otros hechos de naturaleza sexual y ha sido condenado con anterioridad por delitos similares. Los agentes de la UFAM sostienen, en base a las declaraciones de las víctimas, que presuntamente se aprovechaba de su posición profesional y generaba en las mujeres un estado de parálisis y confusión ante la situación, dejándolas sin capacidad de reacción.

La primera denunciante declaró haber sufrido tocamientos de índole sexual en su consulta de urgencias en el municipio de Telde. Supuestamente, el detenido empleó un estetoscopio con ella y le masajeó los pechos sin guantes, al mismo tiempo que le indicaba que tenía una clínica estética en caso de que quisiera operarse. Después, según la declaración de la afectada, le pidió que se bajase el pantalón y le tocó las nalgas con la excusa de realizarle algún retoque.

Antes de salir de la consulta, el médico supuestamente le facilitó su teléfono personal, le regaló un pintalabios y la instó a ponerse en contacto con él para que la atendiera de nuevo y le facilitara una baja. En los días siguientes, el investigado le envió varios mensajes por WhatsApp para proponerle otro encuentro presencial.

Expedientes abiertos

La segunda víctima, por su parte, refirió haber sufrido tocamientos y pellizcos durante una exploración mamaria, aprovechando los momentos en los que se quedaban a solas en la consulta. Además, le habría hecho preguntas de carácter personal que iban más allá de sus dolencias.

La Gerencia de Atención Primaria tiene un expediente abierto en su contra por reclamaciones de otras dos pacientes, que según averiguan los investigadores, podrían haber sido víctimas de agresión sexual.

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El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente tras el primer arresto pero quedó en libertad con medidas cautelares a las víctimas, con prohibición de comunicación y aproximación. La investigación continuó abierta, ya que los agentes de la UFAM sospechaban que existían más víctimas debido al elevado número de personas que eran atendidas a diario por el doctor. En estos dos meses de pesquisas, los agentes han localizado hasta a once afectadas. Rigoberto dormirá esta noche ya en prisión.