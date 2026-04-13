En el municipio de Hellín
Un detenido por la muerte violenta de un hombre en Albacete
El suceso ocurrió en la noche de este sábado al domingo en el municipio de Hellín
EFE
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido a una persona por la muerte violenta de un hombre, un suceso que ocurrió en la noche de este sábado al domingo en el municipio de Hellín (Albacete).
El delegado del Gobierno central en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha informado a los medios de comunicación de la detención de un hombre por la muerte violenta de un hombre en Hellín y ha precisado que el arresto se ha producido este domingo, si bien ha añadido que el caso está bajo secreto de sumario, por lo que no puede aportar más datos.
Además, el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha indicado a EFE que a las 23:46 horas del sábado, se recibió una llamada en la que se avisaba de que en la calle Cantarería de Hellín había un hombre de unos 40 años que, al parecer, había fallecido.
Al lugar del suceso se desplazó una UVI, que confirmó el fallecimiento de este hombre. También acudieron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.
- El antiguo Correos busca nueva vida: hotel premium, piscina y terraza con vistas de 360 grados
- Neinor saca a la venta la tercera fase de viviendas de su proyecto residencial de Cortijo Merino en Málaga y completa una oferta de 429 casas
- La capa de la UMA aplicada sobre el pavimento pone fin a los resbalones y permite retirar la cera en tiempo récord
- Málaga tendrá este verano un vuelo directo a la ciudad más romántica de Europa
- Luis García, entrenador de la UD Las Palmas: 'Es un partido muy importante contra el Málaga CF, pero no definitivo
- Marbella contrata a una empresa para mejorar los yacimientos de San Pedro
- La Rosaleda mantiene vivo el sueño del Málaga CF (2-0)
- Cofrades de mierda