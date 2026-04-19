Incendio en Tenerife: "Escuchamos a los vecinos gritando dentro del edificio en llamas y unos golpes muy fuertes"

Un joven vecino del inmueble que en la madrugada del pasado sábado sufrió un incendio en Tenerife que, hasta ahora, ha ocasionado la muerte de tres personas, aseguró que "escuchamos a los vecinos gritando dentro del edificio en llamas y unos golpes muy fuertes".

Esa fue su primera impresión, tras despertarse minutos después de que comenzaran las llamas a extenderse desde una de las viviendas de la primera planta del inmueble en el municipio de Los Realejos, en el norte de la Isla.

Las víctimas

Hasta el momento, han fallecido una mujer de 75 años en el lugar de los hechos, así como un matrimonio, una mujer de 70 años y un hombre de 65, en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria.

La mujer de 75 años fallecida en la madrugada del sábado era una maestra jubilada, que, durante algunos años, impartió clases en un colegio en el Puerto de la Cruz. Y los otros dos fallecidos eran padres adoptivos de su hija.

Mientras tanto, otra mujer de 60 años, que sufrió una parada cardiorrespiratoria por inhalación de humo, fue recuperada y trasladada en estado crítico al Hospital Universitario de Canarias (HUC), continúa ingresada en dicho centro en estado grave.

Los hechos ocurrieron en el número 23 de la calle Los Bancales, en el núcleo Toscal-Longuera, a las 3:29 horas de la madrugada.

"Hubo unos golpes muy fuertes, como estallando cristales", explica uno de los residentes en las inmediaciones del lugar del suceso.

Televisión encendida siempre

Por ahora no han trascendido las causas que originaron el grave incendio del edificio Rosme II. Pero este testigo aseguró que, cuando salía a la calle con su perro de madrugada, a las 2:00 o las 5:00 horas, por ejemplo, "siempre estaba encendida una luz, como si fuera del televisor, en el piso donde empezó el fuego".

En cualquier caso, el joven matiza que eso no significa que esa fuera el origen de las llamas. Pero insiste en que siempre se veía la misma luz desde el exterior.

Con un extintor

Quien primero se percató de que había un incendio fue un hombre que vive en el domicilio anexo a donde se inició el fuego.

Supuestamente, explican personas de la zona, en el piso donde comenzaron las llamas había una importante acumulación de objetos, que supuestamente pudieron contribuir a la rápida extensión de las mismas.

Algunos vecinos trataron de apagar el fuego con un extintor, pero no lograron su objetivo, ya que sus dimensiones eran muy importantes y ya estaba muy avanzado.

Vecinos protegidos

Por el balcón salían llamaradas y humo, mientras que por una ventana lateral salía una fuerte e intensa columna de humo negro.

Las siete personas afectadas por inhalación de humo, de las cuales ya han fallecido dos y otra sigue grave, fueron localizadas en las escaleras y en el patio del edificio.

El resto de vecinos que estaban en el bloque de 16 viviendas se encerraron en sus domicilios y resultaron ilesos.

Los primeros policías que llegaron al lugar de los hechos no podían entrar por el portal de la planta baja, ya que el humo intenso se los impedía, lo que da idea de la situación angustiosa que se vivió hasta la llegada de los bomberos.

Tres días de luto oficial

El Ayuntamiento de Los Realejos anunció ayer la declaración de tres días de luto oficial por el fallecimiento de sus tres vecinos.

El suceso ha generado una gran consternación entre ciudadanos de la zona de Toscal-Longuera y en todo el municipio.

De hecho, a mediodía de este domingo, todos los viandantes y quienes pasaban en sus vehículos por la calle Los Bancales se paraban y miraban para la ennegrecida fachada del edificio Rosme II.

Precinto

La primera inspección técnica del inmueble fue realizada en la mañana del sábado por un arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que, en principio, no detectó daños en la estructura del bloque de viviendas.

El edificio continuó este domingo precintado y vigilado por agentes de la Policía Nacional, ya que todavía agentes de la Policía Científica y de la Policía Judicial de la Comisaría del Puerto de la Cruz deben realizar inspecciones en el mismo.

Todos los desalojados con familiares

Tras pasar una primera noche en un hotel de la zona, en la jornada de este domingo las dos familias que optaron por esa alternativa decidieron empezar a quedarse en casas de familiares.

Policías locales de Los Realejos y policías nacionales desalojaron a un total de 30 personas, pertenecientes a unas trece familias.

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El Ayuntamiento informó de que está a disposición de la gestora de la comunidad de propietarios del edificio afectado y de cada familia de forma particular para intentar atenderlas en lo que puedan necesitar.