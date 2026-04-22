Dos muertos en Benidorm al desplomarse un desde un edificio de 18 plantas

El desplome de un andamio ocurrido este miércoles por la mañana en Benidorm se ha saldado con dos personas fallecidas, según ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). El accidente ha tenido lugar en la calle Ibiza de la ciudad alicantina, donde se ha desplegado un amplio operativo de emergencias con ambulancias, Policía Local, Policía Nacional y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos.

El siniestro se ha producido sobre las 10:30 horas, cuando el andamio se ha venido abajo desde la mitad de un edificio de 18 plantas, el inmueble Principado Europa. En un primer momento se informó de un fallecido y de un herido muy grave, pero posteriormente se confirmó una segunda víctima mortal. Además, hay una tercera persona implicada que ha resultado ilesa y ha quedado en observación.

Una empresaria con un negocio colindante al lugar de los hechos relató la dureza de la escena. “Hemos oído unos gritos desgarradores”, explicó. Según su testimonio, “oímos un gran impacto y después unos gritos desgarradores. Llamamos a la ambulancia, que no tardó casi nada”. Al acercarse, se encontraron que “todo estaba bajo una gran polvareda y andamios destrozados". "Ha sido horrible”, relató.

Según esta testigo, los trabajadores estaban desmontando la obra, cuya finalización estaba prevista en unas semanas. La actuación se centraba en la rehabilitación de la fachada del edificio, unos trabajos que, siempre según su versión, llevaban alrededor de año y medio en marcha. También ha señalado que los obreros acudían cada día provistos de arneses y cascos.

La tercera persona implicada quedó colgada a la altura del piso 11 tras el desplome. Sin embargo, no pudo acceder en un primer momento al interior del apartamento porque la ventana estaba cerrada. Finalmente, un vecino avisó a unas turistas que habían llegado la noche anterior al apartamento contiguo, y ellas pudieron facilitar el acceso para que el trabajador se pusiera a salvo.

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Por el momento no han trascendido las identidades de los fallecidos, a la espera de que concluyan los trámites y procedimientos oficiales que siguen desarrollándose en el lugar del accidente. Las circunstancias exactas del desplome están pendientes de investigación.