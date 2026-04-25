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Investigación abierta

Un golpe rápido y un pequeño hueco para llevarse un tesoro extraordinario del Museo Arqueológico de Badajoz

Todo apunta a que se trata de un robo planificado al milímetro y que se perpetró en solo unos minutos

El pequeño hueco hecho por las ladrones al doblar dos barrotes de una de las ventanas del Museo Arqueológico de Badajoz.

El pequeño hueco hecho por las ladrones al doblar dos barrotes de una de las ventanas del Museo Arqueológico de Badajoz. / Jota Granado

Belén Castaño Chaparr

Badajoz

Una escalera, dos barrotes de una reja doblados para conseguir un pequeño hueco por el que colarse y unos minutos para apoderarse de un tesoro extraordinario y de enorme valor histórico. Los ladrones que la madrugada de este sábado se han llevado el Tesoro de Villanueva -un conjunto numismático de gran valor compuesto por 149 monedas de oro- del Museo Arqueológico de Badajoz han dado un golpe rápido y parece que planificado al milímetro. Aún es pronto para saber si podría tratarse de un encargo.

Fuerte estruendo

El museo ocupa el palacio de los Condes de la Roca, en el interior de la alcazaba, monumento que se cierra de once de la noche a seis de la mañana. Justo a esta última hora es cuando parece que se ha perpetrado el robo. El Arqueológico cuenta con servicio de vigilancia permanente y un vigilante ha escuchado un fuerte estruendo. Los ladrones, para hacerse con el botín, han roto de manera muy violenta la vitrina en la que estaban expuestas las monedas, situada en el hall junto a la sala dedicada a los Tartesos, donde se exhiben, entre otras piezas, los Rostros del Turuñuelo.

Según testimonios recogidos por este diario, la persona encargada de la vigilancia ha avisado de inmediato a la Policía Nacional y ha tratado de quedar 'encerrados' a los ladrones cerrando puertas. Sin embargo, no ha dado resultado y han huido rápidamente. No ha trascendido si por la ventana forzada ni tampoco se sabe si ha entrado al museo más de uno.

Cuando la policía ha llegado al museo, ya no había rastro de ellos. La investigación prosigue y durante la mañana se han estado recabando pruebas dentro y fuera del edificio. El análisis de las cámaras de seguridad aportará más luz a lo sucedido.

¿Qué se han llevado?

Hasta ahora, lo que ha confirmado la Junta de Extremadura, que gestiona este espacio de titularidad estatal, es que se han llevado el valioso conjunto numismático al completo. El Tesoro de Villanueva, como es conocido, fue hallado en 1987 en Villanueva de la Serena durante la excavación de los cimientos de un antiguo cine sobre el que se construyó la actual casa de la cultura. Se trata de 149 monedas de oro -con un peso total cercano a los cuatro kilos-, que fueron acuñadas entre 1772 y 1822 en cecas -lugares en los que se fabricaban las monedas- de Madrid, México, Lima, Potosí, Popayán, Santiago o Sevilla, durante los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII.

Una de las monedas del Tesoro de Villanueva robado, acuñada en 1822.

Una de las monedas del Tesoro de Villanueva robado, acuñada en 1822. / LA CRÓNICA

Entre las piezas, hay algunas especialmente singulares por su rareza y porque son reflejo de periodos de transición monetaria. Algunas se cree que no llegaron ni a circular, porque se conservan sin desgaste alguno.

Este conjunto pertenecía a una familia adinerada, que se baraja que lo ocultó en los años 20 del siglo XIX, debido a los tiempos convulsos que se vivían en España, con levantamientos militares y cambios políticos.

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Dos personas contemplan el conjunto numismático en la vitrina del hall, en una imagen de archivo.

Dos personas contemplan el conjunto numismático en la vitrina del hall, en una imagen de archivo. / S. GARCÍA

Desde que se hallaron las monedas habían permanecido custodiadas por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, pero nunca se habían exhibido. Desde el pasado mes de diciembre se exponían por primera vez al público en el Museo Arqueológico. Se trataba de una miniexposición temporal, hasta darles una ubicación definitiva.

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