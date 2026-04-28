Condenado un entrenador en prácticas de un club deportivo de Vigo por enviar una imagen pedófila a un grupo de WhatsApp de menores

La sala de vistas de la plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo acogió esta mañana la vista contra un entrenador en prácticas de un club deportivo de Vigo acusado de enviar una imagen pornográfica al grupo de WhatsApp que tenía con 22 jugadores menores de edad. El procedimiento se saldó con una condena de conformidad, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El acusado, según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, realizó prácticas como entrenador auxiliar en el club, labor que empezó a comienzos de 2025. Entrenaba a un grupo de chicos de 14 y 15 años y mantenía conversaciones a través del chat de WhatsApp con 22 jugadores, todos ellos menores de edad.

Los hechos ocurrieron el 10 de abril de ese año, cuando el acusado, "sabiendo la edad de los menores", envió un gif a dicho grupo de WhatsApp, imagen en la que se veía "a un niño manteniendo relaciones sexuales con una mujer adulta".

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Delitos de distribución de pornografía infantil y exhibicionismo

La Fiscalía calificó esta conducta de un delito de distribución de pornografía infantil y de otro de exhibicionismo y provocación sexual y en el escrito que se suscribió de conformidad con la acusación particular y la defensa solicitó un año y medio de prisión, otros dos de inhabilitación para cualquier profesión u oficio que conlleve trato regular y directo con menores de edad y la prohibición de aproximarse a 12 de los chicos. Como medida de libertad vigilada se pactó el sometimiento a un programa de educación sexual.