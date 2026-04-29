Cuarto detenido en Alicante por la muerte a puñaladas del testigo clave del caso Sala

La Policía Nacional ha detenido a una cuarta persona por su relación con el homicidio a puñaladas del empresario Jesús Tavira en Alicante, cuyo cadáver fue descubierto ayer enterrado a más de dos metros de profundidad en un aljibe inutilizado de una casa de la pedanía de El Bacarot, como adelantó INFORMACIÓN. El cuerpo del empresario, que estaba envuelto en plástico, presentaba múltiples heridas de arma blanca por todo el cuerpo, según ha informado este miércoles la Comisaría Provincial.

La Policía ha señalado además que la Brigada Provincial de Policía Científica ha concluido que las huellas del cadáver hallado en El Bacarot corresponden a Jesús Tavira, que estaba desaparecido el pasado día 18 de marzo, Jesús Tavira. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La investigación policial trata de aclarar si una deuda de varios miles de euros que tuvo Tavira con el empleado detenido pudo ser el desencadente del crimen, aunque este conflicto ya se habría solucionado. El trabajador llego a iniciar un pleito judicial pero al parecer lo paralizó posteriormente. Fuentes vecinales han indicado a este diario que Tavira habría facilitado y pagado 4.000 euros por el alquiler durante dos años de la casa de El Bacarot donde vivía su empleado con su mujer e hijos y donde descubrieron el cuerpo. En cualquier caso, el día de su desaparición Tavira debió acudir a dicha vivienda con algún engaño y una vez allí lo mataron a puñaladas.

La autopsia al cadáver hallado en avanzado estado de descomposición en la vivienda de un matrimonio detenido se ha realizado esta mañana en el Instituto de Medicina Legal de Alicante, donde se determinará si además de las puñaladas presenta algún golpe o signos de defensa. La Policía ya barajaba que el cuerpo era el de Jesús Tavira por el hallazgo de una medalla y otros efectos personales, reconocidos por la familia, como ya publicó ayer este diario.

Empleado apresado

En un primer momento fueron detenidos un empleado de Jesús Tavira que trabajaba como mecánico en su negocio de vehículos, su mujer y otro varón, todos ellos de origen argelino, como presuntos autores de los delitos de asesinato, daños por el incendio del vehículo y robo con violencia ya que en el momento de los hechos la víctima portaba diversos efectos de valor. Tras estas primeras detenciones, un cuarto varón fue detenido por su presunta participación en los delitos de encubrimiento y daños. La Policía le relaciona con el incendio del coche de Tavira, que apareció calcinado en el barrio Virgen del Remedio unos días después de la desaparición.

Los detenidos tienen entre 35 y 45 años y permanecen recluidos en los calabozos de la Comisaría Provincial de Alicante, donde los investigadores de la Unidad de Delincuencia Violenta (UDEV) de la Policía Judicial instruyen las diligencias y siguen tomando más declaraciones. De hecho, a media mañana han llegado a las dependencias policiales agentes de la UDEV con otro varón de origen magrebí.

La investigación iniciada por la UDEV tras la desaparición de Jesús Tavira el pasado 18 de marzo descartó desde el primer momento que se tratara de una desaparición voluntaria, por lo que comenzaron una minuciosa investigación orientada a determinar las causas y posibles responsables. Tavira fue uno de los testigos clave en el juicio del "caso Sala" por el crimen de María del Carmen Martínez, la viuda del presidente de la CAM, pero esta muerte no guarda relación en un principio con dicho caso, según fuentes de la investigación.

Sospechas

Según ha informado hoy la Policía, tal como adelantó ayer Información, las sospechas se centraron en uno de sus trabajadores. Tras prestar declaración en dependencias policiales, éste manifestó haber visto al empresario el día de su desaparición abandonar el negocio acompañado de dos personas. No obstante, dicha hipótesis fue posteriormente descartada por los investigadores tras una serie de comprobaciones realizadas.

Los indicios recabados sobre la presunta implicación de este trabajador en la desaparición del empresario resultaron determinantes para que los agentes reforzaran la hipótesis de un posible desenlace fatal. Asimismo, dichas evidencias permitieron ubicar el domicilio del principal investigado en la pedanía alicantina de El Bacarot, siendo este el lugar donde podría encontrarse oculto el cuerpo.

Tras confirmarse las sospechas iniciales, se llevó a cabo la fase de explotación de la investigación, solicitándose el correspondiente mandamiento judicial para la entrada y registro del domicilio investigado. En el operativo, en el que participaron diversas unidades policiales, se llevó a cabo un exhaustivo registro que se prolongó durante más de diez horas, durante las cuales el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), unidad especializad de la Policía Nacional, estuvo trabajando de forma incesante en las labores de localización y excavación. Finalmente, la intervención permitió localizar el cuerpo sin vida del empresario desaparecido.

El cadáver, que presentaba un avanzado estado de descomposición y múltiples heridas por arma blanca por todo el cuerpo, se encontraba envuelto y enterrado a más dos metros de profundidad en un aljibe de la vivienda.

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La investigación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al grupo de delincuencia violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante y ha contado con la colaboración de agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica de Alicante, de la Comisaría General de Policía Científica y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT).