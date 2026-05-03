La Agencia Tributaria declaró "fallida" ya en 2022 a la empresa acusada del fraude de las criptomonedas en el que están implicados futbolistas

Shirtum Europa, S.L.U., la sociedad acusada del fraude millonario de las criptomonedas y NFT en la que están involucrados futbolistas de élite, fue declarada "fallida" por la Agencia Tributaria ya en el ejercicio 2022 y el Registro Mercantil ha cerrado su ficha registral el pasado mes de febrero por no depositar sus cuentas anuales de forma reiterada.

Así consta en la nueva documentación de la ampliación de la querella aportada por los querellantes ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona que está investigando el 'caso Shirtum', un presunto fraude que en un primer término ascendía a tres millones de euros, pero que podría superar los 24 millones.

Seis futbolistas de la élite, todos ellos exsevillistas -'Papu' Gómez, Lucas Ocampos, Iván Rakitic, Nico Pareja, Alberto Moreno y Javier Saviola- figuran como denunciados en la querella presentada por trece víctimas (cuyo número sigue en aumento a través de adhesiones posteriores de querella), residentes todas en España, que acusan a los máximos responsables del presunto entramado de una estafa continuada de venta de NFT's de jugadores de fútbol de la élite mundial a la sociedad española Shirtum Europa, S.L.U., a sus sociedades en Andorra y a sus promotores y administradores.

Los NFTs son activos digitales certificados con tecnología 'blockchain', la misma que usan las criptomonedas. Cada NFT es único y se puede comprar y vender como cualquier otro objeto coleccionable. En este caso, eran representativos de imágenes y vídeos de los jugadores y su precio variaba dependiendo del activo, pero muchos rondaban los 450 euros. Los “NFTs fílmicos” de los futbolistas mencionados que se vendieron a los inversores eran realmente meros “cromos digitales falsos” dado que ninguno de ellos figura registrado en la 'blockchain' por lo que jamás se pudieron traspasar a las carteras de los compradores, permanecen bloqueados indefinidamente y resultan imposibles de transferir, de acuerdo a los querellantes.

Cuatro empresarios querellados

Los cuatro empresarios querellados principales, David R., Marc Albert T. G., Manuel Ángel T. P. y Manuel M. P, habrían engañado a los inversores ya que nunca pusieron en marcha la plataforma tecnológica (app) que se comprometieron a crear para comercializar los NFT's de los futbolistas, pese a recibir los fondos para ello de parte de los inversores (entre ellos, los denunciantes), según especifica la querella.

Además, se resalta, que se quitó la “utilidad” prometida a la criptomoneda creada por Shirtum (el $SHI), por lo que los NFTs del futbolista Ronaldinho jamás se pudieron comprar pagando con $SHI sino que se vendieron a los inversores en otra criptomoneda más cara (el Ethereum) y se comercializaron en una plataforma que nada tiene que ver con Shirtum (OpenSea).

Según informa el portavoz de las víctimas afectadas, la delicada situación fiscal de Shirtum conocida ahora fue comunicada por los propios querellados en su documentación de defensa, donde, de acuerdo con la ampliación de querella, "se acredita que la empresa querellada se habría apropiado de las retenciones del IRPF del primer, segundo y tercer trimestre del año 2022 (modelo 111) ya que no las ha abonado a la AEAT (Agencia Tributaria) como corresponde".

Diligencias de embargo infructuosas

Por ese motivo la Agencia Tributaria emitió las correspondientes diligencias de embargo que han resultado infructuosas debido a dicha sociedad carece de bienes y derechos en cuantía suficiente para cubrir el importe de las deudas apremiadas. Como consecuencia de ello, la AEAT declaró responsable subsidiario de las deudas tributarias de Shirtum Europa, S.L.U. a su ex-administrador único, y también querellado, José Emilio S. S.

De acuerdo a la documentación aportada, la sociedad se dio de baja en el Impuesto de Actividades Económicas en julio de 2022, de lo que se infiere su cese absoluto de actividad aunque no se hubiera extinguido jurídicamente, ya que "a partir de tal fecha la sociedad no tiene relaciones comerciales, no se aprecia actividad en ninguno de los ejercicios (ni ingresos ni gastos), se presentan declaraciones liquidaciones con resultado 38 negativo/sin actividad, no existe saldo en las cuentas y la empresa da de baja a sus trabajadores en la Seguridad social".

Saldo negativo de 226.000 euros

De acuerdo con la verificación que este diario ha realizado en el Registro Mercantil, la empresa tenía un saldo negativo en 2022 de 226.000 euros y pérdidas superiores a los 282.000, estando en una situación de insolvencia técnica. En el informe del portal eInforma al que este medio ha tenido acceso se explica además que el “100% de los contratos impagados, que suponen el 100% del importe, han sido declarados en situación de fallidos por su acreedor al considerar este extremadamente difícil su recuperación". A más a más, se asegura que el "titular se encuentra ilocalizable y no existe evidencia de que desarrolle actividad comercial".

"Shirtum Europa, S.L.U. durante el año 2022 no funcionaba y no estaba operativa mientras, falsamente, les decía a los inversores (querellantes incluidos) que el proyecto Shirtum continuaba vivo con grandes proyectos y contratos importantes por venir. Todo era una gran mentira", concluye la ampliación de querella. De allí que se califique este modus operandi como una estafa “rug pull”.

En la ampliación de la querella se especifica además que del total de criptomonedas $SHI creadas por Shirtum Europa, S.L.U. (un total de 1000 millones) los cuatro empresarios querellados y los citados futbolistas se habrían repartido gratuitamente el 78% de ellas (780 millones) que posteriormente vendieron a los inversores en la plataforma de criptomonedas PancakeSwap, a precios elevados.

"A través de la creación de FOMO (el “miedo a perderse algo”) y a la publicidad engañosa montada en colaboración con los futbolistas, se condujo a los inversores a comprar y comprar $SHI que los propios querellados les vendían subrepticiamente desde PancakeSwap. En julio de 2025, con la instrucción penal ya iniciada, los querellados retiraron el $SHI de PancakeSwap para siempre lo que provocó que el precio de esta criptomoneda se desplomara aún más, siendo su valor actual prácticamente de cero euros", señala el portavoz.

Hoy en día el $SHI ya no cotiza en ninguna plataforma de criptomonedas. Es una criptomoneda que no vale nada. Este 'modus operandi' lo explican los querellantes como una defraudación “pump and dump” dirigida a alterar artificialmente el precio de mercado de la criptomoneda creada por Shirtum, la que, unida a la estafa, habría provocado que perdieran el 100% de su inversión.

Adicionalmente, a raíz de una solicitud previa de ampliación de querella presentada por las víctimas, el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Barcelona ha incluido como nuevos querellados a la sociedad valenciana Arker Labs, S.L. y a su socio administrador, Juan José C. C. (quien figura además en el 'Libro Blanco' de Shirtum como miembro del equipo fundador de la sociedad “fallida”).

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Según los querellantes, habrían tenido conocimiento de las carteras de criptomonedas de destino donde habrían ido a parar los fondos de las víctimas, dado que fueron los creadores del “smart contract” de Shirtum, y porque, además, supuestamente, habrían recibido la suma de un millón de euros recaudados de los inversores durante la primera fase del proyecto (la ICO la Shirtum), cantidad que no figura reflejada en las cuentas anuales de Arker Labs, S.L.”.