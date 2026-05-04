Denuncian una "brutal agresión" homófoba en Formentera

La entidad Sa Clau de s'Armari ha denunciado este domingo en un comunicado que una persona ha acabado en el Hospital de Formentera después de recibir una "brutal agresión" homófoba en la noche del viernes al sábado que le causó hematomas, equimosis y heridas en la cabeza. La víctima necesitará tratamiento farmacológico y curas para recuperarse, señalan.

Los hechos, detallan desde la entidad, ocurrieron en una calle "con preferencia peatonal", cuando el agredido "se tomaba una fotografía frente al cartel de la obra de teatro 'Entrepares'", que trata sobre una pareja de homosexuales. Un vehículo ocupado por el conductor y otro individuo realizó "un amago de atropello" para intentar pasar. Tras la recriminación por parte del peatón, los ocupantes descendieron del vehículo. Al percatarse del cartel de la obra 'Entrepares' y al grito de "y encima maricones", procedieron a propinarle una paliza, denuncian.

Condena de la agresión

La asociación manifiesta su "más absoluta y rotunda condena ante la brutal agresión sufrida por un compañero de nuestra entidad". Además, expresa todo su "apoyo, solidaridad y cariño al compañero agredido y a su entorno en estos momentos tan difíciles".

Sa Clau de s'Armari no se queda en las meras palabras y exige "la implicación directa e inmediata de todas las instituciones de Formentera y de Baleares". Insiste en que no se puede permitir "que el odio y la violencia LGTBIfóbica queden impunes en nuestra sociedad". Por ello, solicita a los organismos pertinentes "la apertura de una investigación exhaustiva y diligente para identificar, localizar y detener a los autores de esta execrable agresión".

"Un delito de odio"

La entidad reflexiona que esta paliza, "cometida al grito de 'y encima maricones'», reiteran, "no es un simple altercado; es un claro y directo delito de odio". Por ello, reclama que la Fiscalía de Delitos de Odio "actúe con firmeza y trate este caso con la gravedad que merece" y llama a la justicia a ser "clara y contundente en la aplicación de la ley para que este hecho no quede sin el castigo adecuado".

La asociación espera y solicita "una condena unánime y pública de estos hechos por parte de todas las instituciones, partidos políticos, entidades sociales y la sociedad civil en su conjunto". Además, indica que "es más necesario que nunca mostrar un frente unido contra la intolerancia" y recuerdan que el próximo 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la LGTBIfobia.

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A la luz de los hechos, Sa Clau de s'Armari apunta que su proyecto "para prevenir y erradicar la LGTBIfobia no solo es necesario, sino imprescindible". Por ello, señala que la educación en la diversidad y el respeto "es la única vía para borrar el odio al diferente de nuestras calles". La entidad espera que la sociedad abra "las puertas a la convivencia" y cierre "el paso a la intolerancia" para que estos hechos "no vuelvan a repetirse jamás, y menos en nuestra isla".