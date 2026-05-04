Investigación
Un peluquero mata a otro a puñaladas en Valencia
La Policía Nacional ha detenido a un joven de 26 años y de nacionalidad colombiana tras matar a otro hombre a cuchilladas dentro de su peluquería con arma blanca
J.Roch
Un peluquero ha matado a otro a puñaladas en Valencia. La Policía Nacional ha detenido a un joven de 26 años y de nacionalidad colombiana tras matar a otro hombre a cuchilladas dentro de su peluquería con arma blanca. El asesinato ha tenido lugar en un local de la calle de la Fonteta de Sant Lluís, 34.
Los hechos han ocurrido alrededor de las 14.00 horas, cuando, tras una discusión, uno ha apuñalado a otro en el tórax y el herido ha entrado en parado cardiosrespitaria sin posibilidad de salvarle vida los sanitarios tras practicarle la maniobra de RCP.
Tras la agresión mortal, varios ciudadanos han parado al presunto asesino y una patrulla que pasaba por la zona lo han detenido.
Agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Asimismo, efectivos de Policía Científica permanecen en el lugar realizando la correspondiente inspección ocular.
- Suspendido el Joventut - Unicaja en el descanso con 53-33 en el marcador
- Las explicaciones del presidente de la Penya por la suspensión del Joventut - Unicaja
- Los desafíos del mercado laboral de Málaga: vacantes sin cubrir en múltiples sectores y necesidad de relevo generacional
- Cortes y desvíos en Málaga del 1 al 3 de mayo por el Día del Trabajo, procesiones y una carrera
- Así está la clasificación de LaLiga Hypermotion a 4 jornadas del final: Sexta posición para el Málaga CF
- El Olímpic de Badalona, un pabellón histórico para el baloncesto bajo la lupa de la FIBA en la Final Four de la BCL 2026
- El parque de Málaga con 90.000 metros cuadrados de senderos, pinturas rupestres y zonas verdes: está junto a una de las tres únicas cuevas marinas del mundo
- ¿Quién ganará las elecciones de Andalucía 2026? Estas son las predicciones más allá de las encuestas