De la promesa de un empleo a la explotación sexual: rescatadas 18 mujeres en un prostíbulo de Murcia

La Policía Nacional ha liberado a 18 mujeres víctimas de explotación sexual en una operación contra una organización criminal asentada en la pedanía murciana de Zarandona. La actuación se ha saldado con la detención de 16 personas, investigadas por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución, favorecimiento de la inmigración ilegal, tráfico de drogas, vulneración de los derechos de los trabajadores, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación comenzó en septiembre de 2025, tras detectarse la existencia de un domicilio que funcionaba como prostíbulo bajo la apariencia de una vivienda particular. El inmueble estaba regentado por un matrimonio que, según las pesquisas policiales, formaba parte de la estructura principal de la red.

Los agentes comprobaron que la organización captaba a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad económica mediante falsas promesas de empleo. En algunos casos, las víctimas eran trasladadas a España con los gastos financiados por la propia red, que después les imponía una deuda que debían saldar ejerciendo la prostitución.

Habitación en la que vivían las mujeres obligadas a ejercer la prostitución en una vivienda de Zarangona / Policía Nacional

Disponibles las 24 horas del día

Las mujeres eran obligadas a estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, debían entregar el 50% de sus ganancias y necesitaban autorización de la responsable del prostíbulo para salir de la vivienda. Además, vivían en condiciones de hacinamiento, en habitaciones compartidas y espacios reducidos, y eran controladas mediante sistemas de videovigilancia instalados en el inmueble.

Durante el registro, la Policía Nacional intervino 24.290 euros en efectivo, cocaína, cocaína rosa conocida como tusi, hachís, abundante documentación relacionada con la actividad ilícita, once datáfonos, dispositivos electrónicos y tres vehículos.

El registro permitió intervenir 24.290 euros, sustancias estupefacientes como cocaína, cocaína rosa 'tusi' y hachís

La operación contó con la colaboración de las comisarías provinciales de Madrid y Barcelona, donde fueron detenidos dos de los investigados. Los cuatro principales responsables de la organización fueron puestos a disposición judicial, mientras que el resto de detenidos deberán comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.

La investigación continúa abierta para localizar, identificar y asistir a otras posibles víctimas. Las mujeres liberadas fueron atendidas por APRAMP, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida.

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La Policía Nacional recuerda que dispone del teléfono 900 105 090 y del correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos.