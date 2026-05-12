Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avances de neurólogos malagueños¿Quién ha ganado el debate electoral?Alga invasora en playas de MálagaCalle dedicada a ratas gigantes en MálagaApuñalado en La PalmillaEl templo del pescaítoFichajes fracasados del UnicajaLa semana más fría de mayo
instagramlinkedin

Acción preventiva

La Guardia Civil evita el apuñalamiento de una mujer en Granada a manos de su expareja

Los agentes hirieron al agresor, que iba armado con un machete, con un disparo en una pierna durante una vigilancia preventiva en la localidad deSanta Fe

Un agentes de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

Un agentes de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. / EFE

EFE

Granada

La Guardia Civil ha detenido, durante una vigilancia preventiva en las inmediaciones de la casa de una víctima de violencia machista en Santa Fe (Granada), a su expareja, un hombre que llegó al lugar con un machete y que, en el transcurso del forcejeo con los agentes, resultó herido al sufrir un disparo en una pierna.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, los hechos han ocurrido sobre la 1:20 horas de este martes, cuando la patrulla realizaba una vigilancia preventiva en las inmediaciones del domicilio de esta víctima de violencia de género con valoración de riesgo bajo y sin orden de alejamiento en vigor.

Los agentes observaron cómo la expareja de la mujer, un hombre de 45 años y origen sirio, se acercaba al lugar armado con un machete, momento en el que arremetió contra los guardias civiles causando daños en el coche oficial.

Ante el ataque, los agentes dispararon con su arma oficial. Uno de los disparos impactó en una pierna del agresor.

Los guardias civiles le realizaron los primeros auxilios con un torniquete hasta la llegada de los servicios médicos, según las mismas fuentes, que han precisado que el agresor fue trasladado con pronóstico reservado al Hospital de Traumatología de Granada.

Noticias relacionadas

Uno de los guardias civiles resultó herido leve en una mano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo costero de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo de antigüedades con 300 puestos de artesanía y segunda mano: se pueden encontrar desde libros y lavadoras hasta muebles
  2. El 'templo del pescaíto' de Málaga preferido por Belén Rueda, Ricardo Darín y Luke Evans: 'Tienen un marisco y pescado de primera
  3. Caso Chris Duarte: El Unicaja abre un expediente al dominicano, le suspende de empleo y el jugador regresa a Málaga
  4. Horas claves en el Unicaja para la resolución del 'caso Duarte'
  5. Horario confirmado del Málaga CF - Racing de Santander, penúltima jornada de Segunda División
  6. ¿Se acaba la lluvia en Málaga? La Aemet alerta de "la semana más fría del mes"
  7. Luz verde a las obras del IMEC en Málaga: el Gobierno adjudica por 168 millones el centro de microchips
  8. Todo lo que necesitas saber sobre las VPO en Málaga: qué son, quién puede solicitarlas y por qué son tan demandadas

Investigadores de la UMA diseñan una nueva estrategia antiviral frente al patógeno responsable del Covid

Investigadores de la UMA diseñan una nueva estrategia antiviral frente al patógeno responsable del Covid

Málaga reúne los diez municipios más caros para alquilar de Andalucía en este 2026: este el ranking y el nivel de precios

Málaga reúne los diez municipios más caros para alquilar de Andalucía en este 2026: este el ranking y el nivel de precios

El coche te protege menos si eres mujer: la ciencia confirma el sesgo de género al volante

El coche te protege menos si eres mujer: la ciencia confirma el sesgo de género al volante

El Barça, campeón de Liga en plena 'crisis Mbappé'

64 denuncias por ruidos y convivencia en Málaga: la mayoría han sido por cantar o tocar instrumentos en la vía pública

64 denuncias por ruidos y convivencia en Málaga: la mayoría han sido por cantar o tocar instrumentos en la vía pública

Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional

Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional
Tracking Pixel Contents