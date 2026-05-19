Orden de alejamiento vigente
Crimen machista en Figueras (Girona): un hombre mata a una mujer en plena calle
El presunto agresor ha sido detenido en el lugar de los hechos
Eva Batlle
Crimen machista en Figueras (Girona). Un hombre ha matado presuntamente a una mujer este lunes en Figueres, y ha sido arrestado como presunto autor de un homicidio por violencia machista ocurrido en la plaza Tarradellas. Los hechos han ocurrido poco antes de las tres de la tarde y han movilizado efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), patrullas de los Mossos d’Esquadra y agentes de la Guardia Urbana.
Según la información facilitada por fuentes municipales, el agresor tenía una orden de alejamiento vigente que habría incumplido en dos ocasiones. El hombre ha sido detenido en el mismo lugar de los hechos poco después del incidente.
En un primer momento, los servicios de emergencia han informado de una intervención en curso en la zona, pero minutos después se ha confirmado que se trataba de un homicidio relacionado con violencia machista. El Ayuntamiento de Figueres ha anunciado la convocatoria de un minuto de silencio mañana en la plaza del Ayuntamiento como muestra de rechazo y condolencia.
Los Mossos d’Esquadra mantienen abierta la investigación para esclarecer todas las circunstancias del suceso.
Ante la violencia machista, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Andalucía?
- El histórico chiringuito de Málaga que triunfa desde 1944 frente a la Misericordia: 'Sus boquerones al limón son una delicia
- Estos son los parlamentarios electos por Málaga en las elecciones andaluzas
- Clasificación de Segunda División: El Dépor deja el ascenso directo casi imposible para el Málaga CF
- El voto barrio a barrio: a quién han votado tus vecinos en los 11 distritos de Málaga
- Curiosidades del 17M en Málaga: el único pueblo que no votó a Adelante Andalucía y otros datos sorprendentes
- El Valencia de Kameron Taylor y Yankuba Sima echa una mano al Unicaja en la lucha por una plaza en el play off
- El Ayuntamiento refuerza la vigilancia ante la posible llegada de jabalíes a zonas urbanas de Málaga