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Detienen a un hombre en Oviedo por la muerte de dos personas

Los hechos tuvieron lugar en un piso de la calle Vázquez de Mella

Un agente de la Policía Nacional.

Un agente de la Policía Nacional. / E. P.

L. B. / R. G.

La Policía Nacional de Oviedo detuvo en las últimas horas a una persona con presunta responsable del fallecimiento de dos individuos que residían en un piso de la calle Vázquez de Mella. Los agentes encargados del caso, pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía, se encuentran ahora mismo recabando pruebas y tratando de esclarecer los hechos ante el juzgado.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Científica que recogieron muestras para su posterior examen. El juzgado de guardia en Oviedo será el encargado de dictaminar el futuro más cercano del ahora arrestado, al que en principio, según las primeras pesquisas, se le imputa al menos la muerte de dos personas.

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