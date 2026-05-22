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Dos heridos tras un incendio en el Hospital de Torrevieja que obliga a evacuar la segunda planta

Una persona resulta con quemaduras y otra tiene que ser ingresada en UCI por inhalación de humo, además de seis trabajadores afectados

Incendio en el Hospital de Torrevieja

Incendio en el Hospital de Torrevieja / Áxel Álvarez

Loreto Mármol

La segunda planta del Hospital Universitario de Torrevieja (Alicante) ha tenido que ser evacuada tras declararse un incendio este viernes a las 12:09 horas. Hay dos personas heridas, una que presenta quemaduras, y otra que ha sido ingresada en UCI por inhalación de humo.

Además, seis trabajadores han sido atendidos por inhalación de humo tras intervenir en las labores de ayuda y evacuación. Las labores de extinción siguen en curso, aunque el fuego se ha dado por controlado sobre las 13:20 horas.

Hasta el lugar se han desplazado cinco dotaciones de bomberos de los parques de Torrevieja y Orihuela, que se están centrando las labores de extinción y en la ventilación del área afectada para expulsar humos y gases. El desalojo de la segunda planta se ha realizado de manera preventiva mientras se evaluaba el alcance del incendio y se aseguraba la zona. 

Por el momento, se desconocen las causas, aunque se está investigando si ha podido ser por negligencia de un paciente. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se está trasladando hasta el centro hospitalario.

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Hace un año, un conato de incendio afectó al paritorio del centro hospitalario tras el apagón eléctrico, abriendo un debate recurrente sobre el estado de las instalaciones, algunas de ellas obsoletas. El fuego se produjo en la azotea, sobre el quirófano de un paritorio, aunque no tuvo mayores consecuencias en la actividad del hospital, ya que se activaron rápidamente los protocolos para garantizar la seguridad de profesionales y pacientes.

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