Un niño de 2 años, muy grave tras ser atropellado con su padre en un paso de peatones de Madrid

Un niño de 2 años ha resultado herido muy grave tras ser atropellado este viernes junto a su padre cuando ambos cruzaban un paso de peatones en Valdemoro. El menor, que iba en brazos de su progenitor, cayó a la calzada como consecuencia del impacto y se golpeó la cabeza.

El suceso se ha producido sobre las 09:00 horas en la confluencia de la calle Doctor Fleming con la calle Guardia Civil, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid. Un turismo que circulaba a poca velocidad ha arrollado al padre, de 49 años, y al niño cuando cruzaban por un paso de peatones situado en una zona con curva.

Como consecuencia del atropello, el menor ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo. Sanitarios del Summa 112 lo han atendido en el lugar, donde ha sido estabilizado e intubado, antes de ser evacuado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde ha quedado ingresado con pronóstico muy grave. El padre del niño ha resultado herido leve y también ha sido trasladado al mismo centro hospitalario para recibir atención médica.

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Agentes de la Policía Local de Valdemoro se han personado en el lugar del atropello y se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el accidente.