Valdemoro
Un niño de 2 años, muy grave tras ser atropellado con su padre en un paso de peatones de Madrid
El menor cayó de los brazos de su padre tras el impacto y sufrió un traumatismo craneoencefálico severo
Javier Martínez Candela
Un niño de 2 años ha resultado herido muy grave tras ser atropellado este viernes junto a su padre cuando ambos cruzaban un paso de peatones en Valdemoro. El menor, que iba en brazos de su progenitor, cayó a la calzada como consecuencia del impacto y se golpeó la cabeza.
El suceso se ha producido sobre las 09:00 horas en la confluencia de la calle Doctor Fleming con la calle Guardia Civil, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid. Un turismo que circulaba a poca velocidad ha arrollado al padre, de 49 años, y al niño cuando cruzaban por un paso de peatones situado en una zona con curva.
Como consecuencia del atropello, el menor ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo. Sanitarios del Summa 112 lo han atendido en el lugar, donde ha sido estabilizado e intubado, antes de ser evacuado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde ha quedado ingresado con pronóstico muy grave. El padre del niño ha resultado herido leve y también ha sido trasladado al mismo centro hospitalario para recibir atención médica.
Agentes de la Policía Local de Valdemoro se han personado en el lugar del atropello y se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el accidente.
- El rincón costero de Málaga que celebra cada domingo su famoso mercadillo de antigüedades con 120 puestos de ropa, artesanía y artículos de segunda mano: ubicación y horarios
- Sin poder llenar piscinas y regar huertos: cuatro municipios antequeranos toman medidas ante la situación “crítica” de los acuíferos
- Los malagueños celebran la reapertura del bar El Diamante: 'Nos gusta que no sea un brunch, sino pitufos de toda la vida
- El bar El Diamante volverá a abrir en Málaga con sus desayunos míticos: 'Será un punto de encuentro para los malagueños a precios económicos
- El pueblo malagueño situado en el corazón del Valle del Guadalhorce que celebra cada domingo su mercadillo 'vintage' con muebles, cerámica y piezas únicas de coleccionismo
- El hotel Áurea Palacio de la Tinta abre mañana en Málaga: así es este nuevo cinco estrellas que recupera el histórico edificio en Reding
- La Junta reitera la legalidad del proyecto de restaurante en el paseo marítimo de Pedregalejo
- A la calle en Málaga con una madre de 95 años, un hijo discapacitado mental y un hermano que cobra un euro de pensión