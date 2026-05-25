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Detenido en Tenerife un prófugo buscado internacionalmente por ciberestafas

La Policía Canaria localizó a un hombre con una orden internacional de arresto por ciberdelincuencia y estafa, que llegó a ocultarse

Dos agentes de la Policía Canaria.

Dos agentes de la Policía Canaria. / LP/DLP

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Policía Canaria han detenido en Tenerife a un hombre sobre el que pesaba una orden internacional de arresto por delitos relacionados con la ciberdelincuencia y la estafa.

El investigado fue localizado en el municipio de Candelaria, donde presuntamente se refugiaba en la vivienda de un familiar lejano. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.

Según la información facilitada por la Consejería de Presidencia, el hombre habría llegado a estafar a un familiar directo por un importe aproximado de 20.000 euros.

Se ocultó en la zona alta de La Orotava

Antes de ser detenido, el prófugo llegó a esconderse en Benijos, en la parte alta de La Orotava. Su intención, según la investigación, era mantenerse alejado de cualquier exposición pública y dificultar su localización.

Los agentes señalan que evitaba utilizar documentación personal, no realizaba trámites administrativos y reducía al máximo sus desplazamientos para no dejar rastros fácilmente detectables.

Conocimientos informáticos para evitar ser rastreado

La investigación apunta a que el detenido contaba con amplios conocimientos informáticos, lo que habría contribuido a que adoptara medidas para pasar desapercibido.

La Policía Canaria lo vincula presuntamente con actividades de ciberdelincuencia, estafa y blanqueo de capitales. Apenas salía del domicilio en el que se encontraba y limitaba cualquier movimiento que pudiera facilitar su detección.

Ingreso en prisión tras la detención

La operación concluyó con la localización y arresto del investigado en Candelaria. Después de ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, fue enviado a prisión.

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El caso queda ahora en manos de los tribunales, que deberán determinar las responsabilidades penales derivadas de la requisitoria internacional y de los hechos investigados.

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