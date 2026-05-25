Palma
La policía investiga un posible asesinato de una mujer de 75 años a manos de su nuera en Mallorca
La víctima ha sido hallada muerta en su domicilio de Palma
Una mujer de 75 años ha sido hallada muerta este lunes por la tarde en su domicilio de la calle Gabriel Llabrés, en el barrio Pere Garau de Palma de Mallorca. La Policía Nacional ha detenido a la nuera de la víctima, una mujer de 40 años, como presunta autora del homicidio.
El hallazgo del cadáver se ha producido sobre las cinco de la tarde. Según los primeros indicios de la investigación, la víctima habría fallecido a consecuencia de una agresión con numerosos golpes a manos de su nuera.
Agentes de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas de lo sucedido. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el crimen.
La noticia ha causado una gran conmoción entre los vecinos de Pere Garau. Algunos vecinos se han congregado en las inmediaciones del edificio donde ha ocurrido el suceso, visiblemente afectados y sorprendidos por la tragedia.
(Esta información se encuentra actualmente en elaboración. Los redactores del periódico encargados de esta noticia irán completando el texto con nuevos datos a medida que se vayan conociendo. Los lectores que compartan esta noticia en redes sociales verán cómo en el interior del enlace se van modificando tanto el titular como los subtítulos y el texto principal).
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