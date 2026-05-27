Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¿Por qué fue tan grave el incendio del hotel Ibis?Falsos empadronamientos en MálagaSombra en barrios según la rentaNube de humo por el incendioCierra el aparcamiento del CivilPride Torremolinos 2026Derrota del UnicajaAsí será el Corpus Christi 2026
instagramlinkedin

Tribunales

El hacker Alcasec acepta 2 años y 7 meses de cárcel por robar más de medio millón de datos bancarios

José Luis Huertas ha llegado a un acuerdo de conformidad con la fiscal por la que esta ha rebajado su petición inicial de tres años de cárcel

El 'hacker' Alcasec, en el podcast 'Club 113'.

El 'hacker' Alcasec, en el podcast 'Club 113'. / CLUB 113

EFE

Madrid

El hacker José Luis Huertas, Alcasec, ha aceptado en un juicio celebrado en la Audiencia Nacional ser condenado a dos años y siete meses de prisión por robar más de medio millón de datos bancarios de ciudadanos en un ataque informático en octubre de 2022 al Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Alcasec ha llegado este miércoles a un acuerdo de conformidad con la fiscal por la que esta ha rebajado su petición inicial de tres años de cárcel al aplicarle la circunstancia atenuante de confesión a los delitos cometidos y reconocios por el acusado, de acceso ilegal a sistemas informáticos y descubrimiento y revelación de secretos.

Noticias relacionadas

Igualmente han llegado a una conformidad con la fiscal el también hacker Daniel B.E. y Juan Carlos O.G., que han confesado y aceptado dos años y dos meses de prisión el primero como cooperador, y Juan Carlos O.G., que ha asumido una condena de un año y tres meses de cárcel por descubrimiento de secretos. La fiscal pedía para ellos cuatro años y cuatro meses y tres años y cuatro meses, respectivamente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un incendio arrasa el 'Le Grand Café' del centro de Málaga y obliga al desalojo total del Hotel Ibis
  2. La mejor ensaladilla rusa de Málaga de 2026 se come en un restaurante de Los Montes
  3. Las Urgencias del Hospital Regional de Málaga logran el nivel ‘Excelente’ de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
  4. Confirmados los horarios del play off de ascenso a Primera División que el Málaga CF quiere disputar a partir de la próxima semana
  5. El chiringuito de Torremolinos a pie de playa que ofrece todo su pescaíto frito '100% sin gluten': 'La comida está riquísima, es abundante y a muy buenos precios
  6. El Colegio Limonar celebra la graduación de sus alumnos de 2º de Bachillerato
  7. Así fue el incendio en Le Grand Café y el Hotel Ibis de Málaga: 'Nos hemos encontrado con un incendio bastante complejo
  8. La Junta destina 17,5 millones a un nuevo plan de asfaltado de las carreteras de la provincia de Málaga

La Policía Nacional desarticula en Málaga una trama de tráfico de migrantes cubanos

La Policía Nacional desarticula en Málaga una trama de tráfico de migrantes cubanos

La ciudad de la Costa del Sol que celebra esta semana su Feria del Marisco con platos a 7 euros: se puede probar desde almejas, gambas y navajas a paella y fideuá

La ciudad de la Costa del Sol que celebra esta semana su Feria del Marisco con platos a 7 euros: se puede probar desde almejas, gambas y navajas a paella y fideuá

Todo lo que hay que saber sobre el decisivo Baskonia-Unicaja de la Liga Endesa: fecha, hora y dónde se puede ver por televisión

Todo lo que hay que saber sobre el decisivo Baskonia-Unicaja de la Liga Endesa: fecha, hora y dónde se puede ver por televisión

Desarticulada en Málaga una trama dedicada al tráfico de migrantes cubanos

DIRECTO | Última hora y todas las reacciones a la operación de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz

DIRECTO | Última hora y todas las reacciones a la operación de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz

Es posible que no hayamos sabido detectar vida extraterrestre

Es posible que no hayamos sabido detectar vida extraterrestre

DIRECTO | Comparecencia de Pedro Sánchez desde Roma

DIRECTO | Comparecencia de Pedro Sánchez desde Roma
Tracking Pixel Contents