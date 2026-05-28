La mujer asesinada por su nuera en Mallorca falleció por asfixia

La mujer de 73 años asesinada presuntamente por su nuera, de 36 años, el lunes en el barrio de Pere Garau (Palma, Mallorca) murió por asfixia. La autopsia practicada al cadáver de la víctima ha determinado que, junto a los numerosos golpes propinados a la víctima con un ventilador, el fallecimiento se produjo por aplastamiento. La supuesta asesina, de 90 kilos de peso a pesar de su corta estatura, se habría colocado encima de su suegra, de complexión delgada. Al impedirle respirar, le habría provocado el fallecimiento. Este jueves está previsto que la detenida sea puesta a disposición judicial. Al haber sido trasladada la supuesta autora del crimen a la unidad de detenidos de Son Espases, donde permanece bajo custodia policial, falta determinar si la comisión del juzgado se trasladará allí o bien la arrestada será conducida al juzgado de guardia si así lo autorizan los facultativos.

Ante los indicios de que los numerosos golpes que presentaba el cuerpo de la víctima no hubieran desencadenado por sí solos la muerte de la víctima, los forenses han ordenado el traslado este miércoles del cadáver a Son Espases para realizarle una serie de pruebas complementarias para completar la autopsia. Estas han determinado que el óbito se produjo por asfixia. En concreto el óbito se habría producido por aplastamiento. Esta circunstancia vendría explicada por la considerable diferencia de peso entre una y otra. Mientras que la suegra era muy delgada, el peso de su presunta asesina se sitúa en torno a los 90 kilos. La reconstrucción de este crimen apunta que la nuera se habría situado encima de la mujer después de haberle propinado una serie de golpes con un objeto contundente. Según sus propias palabras, se trataría de un ventilador. La presunta autora del asesinato presentaba heridas leves de defensa tras el ataque de la víctima en un intento desesperado por salvar su vida.

De hecho en la investigación del crimen de la mujer de 73 años de Pere Garau se dio la coincidencia de que tanto la víctima como su presunta asesina fueron trasladadas a Son Espases. La primera para completar el informe forense y tratar de determinar con exactitud la causa de su muerte. Paralelamente, la suegra había sido conducida el martes al hospital de referencia de Baleares para que recibiera atención psiquiátrica. En su historial médico se refleja que había padecido una serie de trastornos mentales que le inducían a comportarse de forma violenta. Estps hechos se habrían agudizado al no tomarse la medicación que le habían prescrito. De hecho esta había sido denunciada en repetidas ocasiones. Esta ha quedado ingresada en el módulo de detenidos del centro sanitario.

La investigación del crimen de esta mujer de 73 años del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional apunta a que el crimen se perpetró sobre las ocho de la mañana del pasado lunes en un tercer piso del número 17 de la calle Gabriel Llabrés del barrio palmesano de Pere Garau. Los vecinos habían escuchado durante toda la jornada gritos desamparados de la víctima. No obstante las discusiones entre suegra y nuera se habían convertido en un hecho cotidiano. No obstante el cadáver fue encontrado sobre las cuatro y media de la tarde del lunes y presentaba signos de rigor mortis.

Gritos desgarrados

Sin embargo, en esta ocasión los gritos desgarrados de la mujer alarmaron a los vecinos. Hasta el punto de que decidieron llamar a los servicios de emergencia. Efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UII) de la Policía Local de Palma acudieron en primera instancia al lugar y se encontraron a la mujer tomando un café. Sobre las cuatro y media, al averiguar que habría una persona fallecida en la vivienda del número 17 de la calle Gabriel Llabrés, el caso fue traspasado de inmediato a la Policía Nacional. El hijo de la víctima regresó al domicilio y se encontró allí el cadáver de su madre. Este habría instado a su pareja a que se marchara inmediatamente del lugar.

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Las diligencias se completaron este martes con la minuciosa reconstrucción del crimen. Agentes de la Policía Nacional trasladaron a la detenida hasta el domicilio del número 17 de la calle Gabriel Llabrés para determinar la secuencia de los hechos que habían desencadenado el asesinato de la mujer, presuntamente, a manos de su nuera.