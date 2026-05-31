Continúan las tareas de extinción del fuego del hotel Ibis de Málaga seis días y medio después

Los bomberos siguen trabajando en la extinción del incendio del hotel Ibis de Málaga que se inició en la madrugada del lunes y dejó calcinado el restaurante Le Grand Café, donde se inició el fuego, y el hotel del que aún continúa saliendo humo.

Fuentes del Ayuntamiento han indicado que puede salir humo hasta que se complete la extinción y han subrayado que el incendio está controlado y se mantiene la dotación para las labores de refresco y prevención.

Labores de refresco

Los bomberos, que no han dejado de trabajar desde hace seis días y medio, realizan este domingo labores de refresco tanto por la fachada principal como la trasera del edificio y han precisado a EFE que durante las mismas puede haber puntos calientes que se reactivan pero han insistido en que está controlado.

Continúa desplegada una dotación formada por una autobomba, una autoescala y un vehículo nodriza en el edificio del establecimiento hotelero Ibis Málaga centro, situado en el Pasillo de Guimbarda.

Vallado del inmueble

La propiedad del edificio del hotel del centro de Málaga ha procedido este sábado al vallado perimetral del inmueble para impedir daños a terceros por caídas de material y el acceso a personas no autorizadas.

Este vallado perimetral del inmueble conlleva el corte peatonal del tramo de Pasillo de Guimbarda comprendido entre los puentes de la Aurora y de la Trinidad, mientras se permitirá el tráfico en la calle Cerrojo.

Incendio iniciado en Le Grand Café

El fuego se originó sobre las 1.20 horas del lunes en el interior del Le Grand Café, la cafetería que ocupa los bajos del edificio.

Las alarmas del hotel saltaron y el establecimiento activó su plan de autoprotección, que con la ayuda de los empleados, del personal de seguridad y de la Policía Local desalojaron a alrededor de un centenar de clientes hasta llevarlos a una zona segura para posteriormente ser reubicados en otros establecimientos.

El material del edificio, la carga de calor y la rotura de ventanas por las que entró el oxígeno, propiciaron la virulenciua del incendio y complicaron la tarea de extinción.

Estas circunstancias provocaron que el fuego se reactivase tres veces a lo largo de la semana, siendo finalmente controlado, a pesar de que el humo siga saliendo del edificio.