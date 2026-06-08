Fallece una mujer en el incendio declarado esta madrugada en una vivienda de A Coruña

Una mujer ha muerto en la madrugada de este lunes en un incendio declarado en una vivienda del barrio de Palavea. Un vecino alertó del fuego a los bomberos sobre las 1,33 horas, indicando que salía abundante humo negro de un bajo con ventanas ubicado en el número 12 de la calle Río de Quintas. Hasta el lugar se desplazó una dotación de tres vehículos y nueve bomberos, que accedieron a la vivienda a través de las ventanas después de encontrarlas con las persianas derretidas por el fuego y colgando en el interior. En el salón de la vivienda, los efectivos localizaron el cuerpo de la víctima, con síntomas de asfixia y quemaduras.

Según indican los bomberos en el parte de las últimas horas, todo apunta a que el incendio se originó en un sofá de una plaza y se extendió a una mesa y parte de otro sofá donde se encontraba la mujer reclinada. Los bomberos procedieron a ventilar la estancia después de que el fuego se apagase por autoconsumo, según explica el servicio de emergencias 112. En el operativo participaron además servicios sanitarios y policía.