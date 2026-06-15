Investigación
Muere un hombre y otro resulta herido en un incendio en un edificio de Lleida
El municipio de Vielha declara un día de luto tras el fuego mortal en la calle Anglada
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EFE
Lleida
Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido leve este lunes en un incendio en un bloque de viviendas de la calle Anglada del municipio de Vielha (Lleida).
El herido leve, por inhalación de humo, ha sido trasladado al hospital de Val d'Aran, en Vielha, según ha informado el Conselh Generau d’Aran.
En la extinción de las llamas han participado once vehículos de Pompièrs de Emergències d'Aran con colaboración con los Bombers de la Generalitat, del parque de El Pont de Suert.
El Ayuntamiento de Vielha ha declarado un día de luto por el fallecimiento del vecino de la localidad, que había sido trabajador del consistorio, según ha explicado el alcalde, Juan Antonio Serrano.
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