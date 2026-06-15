Investigación
Tres detenidos por un homicidio en un bar de Zaragoza
Los hechos tuvieron lugar en el bar Ali, situado en la avenida América
A. T. B.
El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón detuvo el pasado viernes, 12 de junio, a dos hombres y a una mujer por la muerte de un varón en el bar Ali, situado en el barrio de Torrero (Zaragoza). Entre los tres arrestados se encuentra la dueña del establecimiento hostelero como presunta encubridora. Los hechos tuvieron lugar hace ya varios días, aunque el fallecimiento data de la semana pasada una vez que la víctima no pudo superar la gravedad de las heridas en el centro hospitalario en el que permanecía ingresado.
Los tres detenidos permanecen a la espera de pasar a disposición judicial en la Plaza número 12 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia este lunes día 15 de junio.
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