Sucesos en Galicia
Buscan a un hombre de 43 años tras agredir a su expareja y secuestrar a su bebé en Ponte Caldelas
El hijo fue localizado sano y salvo tras un dispositivo de Guardia Civil que incluyó helicópteros, drones y perros
Sobre el hombre consta una orden de detención e ingreso en prisión
Víctor P. Currás
La Guardia Civil busca a un hombre de 43 años en Ponte Caldelas después de que este martes por la tarde agrediera a su expareja y se diera a la fuga con su hijo. El aviso de la agresión a su antigua compañera sentimental llegó a las 16.15 horas, advirtiendo además que el hombre había secuestrado a un bebé.
En ese momento se activó un importante dispositivo de búsqueda en la parroquia de Tourón del municipio pontevedrés. Este incluyó drones, helicópteros y perros de búsqueda de la Guardia Civil y generó un importante revuelo entre los vecinos, quienes llegaron a llamar al 112 para advertir de la presencia de estas aeronaves en las inmediaciones de la PO-532 en la zona más próxima a la iglesia parroquial.
A última hora de la tarde los agentes de la Guardia Civil localizaban al niño «sano y salvo» al lado de la casa rectoral y del cementerio.
Este miércoles continúa activa la búsqueda del hombre, que se dio a la fuega por los montes de Ponte Caldelas. Según ha podido saber FARO, sobre él pesa una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión por otro caso.
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