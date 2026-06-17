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Investigación

Detienen a un hombre de 39 años por agredir sexualmente a una menor en una lonja de Basauri (Vizcaya)

El individuo se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial

Imagen de un agente de la Ertzaintza:.

Imagen de un agente de la Ertzaintza:. / IREKIA / Europa Press

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EFE

Bilbao

Un hombre, de 39 años, ha sido arrestado como presunto autor de una agresión sexuala una menor durante la madrugada del pasado sábado en una lonja de Basauri (Vizcaya).

Según ha informado el departamento de Seguridad, tras haberse presentado una denuncia, la Ertzaintza inició una investigación para localizar al presunto agresor, cuya detención se produjo finalmente este martes.

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