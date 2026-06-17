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En Montbrió del Camp

Un hombre muere en un incendio declarado en una parcela de Tarragona

Los servicios de emergencias recibieron a las 21:04 horas el aviso del fuego, que tuvo lugar en el municipio de Montbrió del Camp

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

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EFE

Tarragona

Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte de un hombre en un incendio declarado en el municipio de Montbrió del Camp (Tarragona) el martes por la noche, según informan los bomberos de la Generalitat este miércoles.

Los servicios de emergencias recibieron a las 21:04 horas el aviso del fuego, que se produjo en una parcela en el camino de los Campassos de Montbrió del Camp y que quemó dos caravanas y una caseta de madera.

Los bomberos enviaron seis dotaciones y, una vez extinguido, durante la inspección de la zona encontraron el cuerpo de un hombre sin vida.

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Los Mossos d’Esquadra se han hecho cargo de las diligencias judiciales e investigan las causas del incendio.

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