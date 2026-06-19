La prima desaparecida del ciclista Tadej Pogacar y su madre podrían estar con "una secta antivacunas y que fomenta el miedo al 5G"

"Tengo la certeza de que tras la desaparición de mi hija y de mi expareja se encuentra un grupo con deriva sectaria liderado por la gurú Lana Praner, que está en contra de las vacunas y promueve entre sus seguidores el miedo al 5G". Es la denuncia, ante la Policía Nacional, del esloveno Peter Pogacar, tío del campeón ciclista Tadej Pogacar, a la que ha accedido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

El hombre, que ha viajado a nuestro país desde Eslovenia siguiendo una pista que las sitúa a ambas en Gran Canaria, se reunió el pasado lunes con agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) y del Grupo de Sectas Destructivas de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Ambas unidades investigan ya el caso y tratan de localizar a Julija Pogacar, de 14 años, y a su madre, Melisa Smrekar, en paradero desconocido desde el 3 de noviembre de 2021, cuando la mujer se llevó a la niña, que entonces tenía 10 años, de Eslovenia. Solo se fueron con los pasaportes y una bolsa de ropa.

Tanto Europol como la justicia eslovena acusan a Melisa de sustraer, ocultar y aislar a la niña y la jueza que lleva su caso ha retirado la custodia de la niña a la madre y se la ha dado a Peter Pogacar.

"El mundo se iba a acabar"

"Antes de desaparecer, Melisa llevaba ocho años siguiendo al grupo liderado por Lana Praner. En 2013 empezó a asistir en persona a las conferencias de la gurú, que posteriormente pasaron a ser online", explica Peter Pogacar en su denuncia a la policía. El hombre añade que "aunque considera muy inteligente" a su expareja, ella "siempre ha buscado ayuda en sectores sin base científica o médica", a pesar de que "estuvo trabajando en una empresa de equipos médicos".

En una entrevista concedida a este medio hace unos días, el hombre añadió que su hija Julija también "fue fuertemente adoctrinada por el grupo sectario y por su madre. La niña empezó a creer que el mundo se iba a acabar y que la única forma de salvarse era siguiendo las ideas y normas de esa líder espiritual".

Julija, junto a su padre, Peter Pogacar. / CEDIDA POR PETER POGACAR

"Lana Praner tuvo que abandonar Eslovenia cuando los familiares de los miembros de la secta la comenzaron a amenazar, ya que había roto varias familias. Meses antes de su desaparición, siguiendo la doctrina de Lana, mi expareja me dijo que no quería que nuestra hija estuviera escolarizada y que deseaba vivir con ella alejada de la sociedad y la tecnología, en algún lugar en las montañas, lejos de las frecuencias electromagnéticas, del covid y de todas esas cosas", añade el hombre, que puntualiza en su denuncia que su exmujer "no había tenido pensamientos de marcharse de Eslovenia hasta que no contactó con Lana".

Prohibido abrazar a vacunados

Peter tiene grabado en su recuerdo el último día que abrazó a su hija, hace casi cinco años. Fue dos días antes de que la madre de la menor se la llevara y la ocultara: "Julija me regaló un dibujo que había hecho. Era un corazón junto a la frase: 'Querido papá, he tomado la decisión de darte este pequeño trozo de papel para hacer que un día triste sea más brillante para ti'".

Los miembros de la secta no tenían permitido mantener contacto con personas vacunadas. Como yo estaba vacunado, llevaba medio año sin recibir abrazos de mi hija. Sin embargo, el último día Julija me dio un abrazo fuerte", recuerda Peter

El hombre asegura en su denuncia que "esto fue una despedida de mi hija, fue su manera de decirme adiós. Ella ya sabía que se iba a ir con su madre y que no volvería a verme". Otro gesto que la niña tuvo aquella mañana corrobora sus sospechas: "En aquel momento (marcado por la pandemia del coronavirus) los miembros de la secta estaban en contra de las vacunas del covid y no estaba permitido mantener contacto con personas vacunadas. De hecho, yo estaba vacunado y por ese motivo llevaba medio año sin recibir abrazos de mi hija. Sin embargo, el día que Julija me entregó el dibujo me dio un abrazo fuerte".

Cartel por la desaparición de Julija y Melisa, con una recreación de cómo sería ahora su aspecto físico actual. / CEDIDA POR EL PADRE

Peter supo que algo iba mal cuando, los días posteriores, revisó su cuenta de correo electrónico y se percató de que varios emails enviados por la profesora de su hija, que cursaba quinto de primaria, no habían sido abiertos por su expareja: "Fui al apartamento de Melisa y vi que su coche estaba aparcado enfrente y que no había luz en el interior de la vivienda, estaba deshabitada. Entonces intenté contactar con ellas por teléfono, sin éxito. También por email y a través de redes sociales, hasta hoy".

El padre de Julija acudió a una comisaría de Eslovenia a denunciar la desaparición, junto a uno de los hijos que Melisa tiene de una relación anterior, hijos a los que "ha abandonado sin explicación", señala el hombre.

Otra pareja desaparecida

Peter descubrió que Melisa había comunicado "a varios miembros de la secta su deseo de venir a España", un plan que en marzo de 2020 ya estuvo a punto de llevar a cabo y que solo canceló por el confinamiento derivado de la pandemia del covid: "a mí ya me dijo que quería ir a Gran Canaria con Julija. Un año después he sabido que lo habló con un seguidor del grupo de Lana, que le puso en contacto con un matrimonio que iba a viajar a España justo en la fecha en que Melisa y Julija se fueron", denuncia Peter.

Ese matrimonio viajó a nuestro país en noviembre de 2021: "Su familia me confirmó que el 4 de noviembre, un día después de la desaparición de Melisa y de la hija de Peter, esa pareja se hospedó en Zaragoza. Unos días después, el 11 de noviembre, se alojaron en un albergue de La Mesa, una parroquia del concejo asturiano de Grandas de Salime. "Ese matrimonio sigue desaparecido a día de hoy y por eso yo los he incluido en mi denuncia, porque podrían ser las últimas personas que estuvieron con mi expareja y con mi hija antes de que les perdiéramos el rastro", afirma Peter.

"Se han ido a Canarias"

El hombre aportó a los agentes otra información reveladora: "Tengo contacto con algunos ex miembros de la secta y he sabido que varios de sus actuales seguidores se han ido a residir a las islas Canarias". La Policía ya lo está investigando.

Peter también ha entregado a los agentes doce cartas manuscritas que Melisa, de la que se separó cuando su hija tenía un año, ha enviado en los últimos meses a Eslovenia, a casa de su familia, a la policía y a varios medios de comunicación. Todas esas misivas fueron remitidas desde España. En concreto, desde Negreira (A Coruña), Alicante y San Cugat del Vallés (Barcelona).

En esas cartas, a las que ha accedido este medio, la expareja de Peter desvincula su huida de la gurú Lana Praner, con la que admite haber estado en contacto, asegura que ella y la niña están bien y afirma que tuvieron que irse de Eslovenia huyendo de "la violencia psicológica que Peter ejercía a puerta cerrada", hechos que nunca denunció ante la policía ni la justicia de su país.

Universo New Age

"Lana Praner se presenta ante sus adeptos como la destinataria de unas revelaciones exclusivas de unos seres superiores del espacio a los que denomina 'Los Señores'. Es lo que en el universo New Age se denomina 'channelling' o canalización, es decir, un procedimiento por el cual una persona se erige en 'canal' a través del que se comunican entidades sobrenaturales", explica Luis Santamaría, teólogo y experto en sectas.

"El impacto del adoctrinamiento en el caso de Julija es fuerte, ya que le viene de su propia madre. Si cualquier madre es referencia para un menor, mucho más en un caso de sustracción parental y de aislamiento real del resto del mundo", explica Luis Santamaría

"Lana Praner 'alimenta' espiritualmente a sus seguidores a través de cientos de vídeos, además de en sus libros, en los que adoctrina sobre materias del esoterismo contemporáneo. En ellas destacan dos elementos que es normal que preocupen enormemente a Peter Pogacar respecto al desarrollo de su hija, ahora adolescente: la sanidad y la educación. La gurú eslovena rechaza categóricamente la vacunación y acudir al médico por cualquier enfermedad", señala Santamaría. "En su adoctrinamiento, manipula a sus seguidores para que no se acerquen a los profesionales sanitarios. Lo mismo sucede con la educación reglada, que ella concibe como un método de manipulación de masas", añade el experto.

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El daño que una secta destructiva puede hacer a un adepto es aún más perjudicial cuando se trata de menores de edad: "Cuando los niños se encuentran en la órbita de una secta, el daño causado por estrategias de persuasión coercitiva encuentran en ellos sus víctimas más indefensas. Pensemos en lo fuerte e intenso que puede ser el impacto del adoctrinamiento en el caso de Julija, ya que le viene a través de su propia madre. Si cualquier madre es referencia fundamental para un menor, mucho más en un caso como este de sustracción parental y de un aislamiento real del resto del mundo", concluye Santamaría.