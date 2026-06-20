Ahogamientos
Muere otro de los tres menores rescatados este viernes en una playa de Tarragona
Los menores, que estarían saltando de las rocas, tuvieron dificultades para salir del agua
Europa Press
Un segundo menor de 13 años ha muerto la madrugada de este sábado en el hospital Joan XXIII de Tarragona tras el accidente que se produjo este viernes por la tarde en la playa de l'Arrabassada, donde otro menor de 12 años falleció ahogado en una zona rocosa.
Así lo confirman fuentes hospitalarias a Europa Press, después de que dos jóvenes de 13 años ingresaran en estado crítico en el hospital, si bien uno de ellos ha acabado falleciendo.
Los hechos sucedieron sobre las 15.30 horas en una zona rocosa de la playa, donde tres menores tuvieron dificultades para salir del agua, lo que obligó a movilizar seis ambulancias y un helicóptero medicalizado del SEM, así como dotaciones de Bombers de la Generalitat y Mossos d'Esquadra.
- La emocionante despedida del barrio de La Luz a Larrubia antes de luchar por el ascenso con el Málaga CF
- El pueblo 'mágico' de Málaga que celebra este sábado su Día de la Cereza con mercadillo, bailes y degustaciones gratuitas de gazpacho y ‘catana’: habrá un concurso de tiro de huesos de fruta
- Feria de La Cala del Moral 2026: fechas, conciertos, Día del Niño y programación completa
- Horario y dónde ver por televisión el UD Almería-Málaga CF, la vuelta de la final del play off de ascenso
- Málaga superará a Sevilla como provincia más poblada de Andalucía en poco más de una década
- El Corte Inglés abre en Torremolinos un supermercado y la primera tienda UNIT de este formato en Andalucía
- La playa de Málaga que 'The Times' ha destacado como una de las mejores de toda España: 'Es perfecta para un día de relax junto al mar
- Txus Vidorreta toma el mando de un Unicaja con cinco fichajes en el horizonte