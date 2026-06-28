Investigación
Dos muertos en Barcelona en un choque provocado por un conductor temerario que huía de la policía
El vehículo fugado ha chocado contra otro turismo parado en un semáforo
Jordi Grífol
Dos personas han muerto y una ha resultado herida este domingo en un choque en el Poblenou de Barcelona provocado por un conductor temerario, según han informado fuentes de los Mossos d'Esquadra. El siniestro se ha producido alrededor de las 10.00 horas en el cruce de las calles Pallars y Fluvià tras una persecución a gran velocidad, con el fugado subiéndose a aceras y conduciendo en contradirección hasta acabar chocando contra otro turismo que estaba correctamente parado en un semáforo.
Todo ha comenzado, según ha podido saber este diario, con un aviso al 112 por parte de los trabajadores de un hotel de la zona del Poblenou tras echar del parking a un vehículo con placa francesa del parking porque el conductor tenía una actitud extraña. Al llegar los Mossos, el conductor ha pisado el acelerador y se ha iniciado una fuga a gran velocidad.
Efectivos del cuerpo de Bombers de Barcelona han realizado tareas de excarcelación de tres personas, dos de las cuales han muerto en el mismo lugar y una ha resultado herida y ha sido trasladada por un equipo del SEM a un centro hospitalario. Las dos personas fallecidas eran los conductores de los vehículos. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana para realizar el atestado correspondiente y esclarecer las causas del siniestro.
Con estas dos muertes, ya son 8 las personas fallecidas en accidentes de tráfico en Barcelona este año. El Ayuntamiento de Barcelona traslada su pésame a la familia y amistades de las víctimas y reafirma su compromiso de seguir trabajando para reducir las víctimas en los siniestros de tráfico.
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