Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenidos por apropiarse de herenciasPersonas viviendo solas en MálagaDebate de investidura de AndalucíaDetenido por amenazar de muerte con un macheteTres irlandeses fallecidos en un accidenteFP de videojuegos en MálagaImpaco económico del ascensoNuevo estadio de la Rosaleda
instagramlinkedin

Aragón

Muere un cabo del Ejército de Tierra en un lanzamiento paracaidista en unas maniobras en Huesca

El Ejército de Tierra ha expresado su "más sincero pésame" por el cabo fallecido y su "apoyo incondicional" a sus familiares y compañeros

El cabo Edgar Mallo Baena, fallecido en unas maniobras en Huesca.

El cabo Edgar Mallo Baena, fallecido en unas maniobras en Huesca. / EJÉRCITO DE TIERRA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El Ejército de Tierra ha informado este lunes del fallecimiento del cabo Edgar Mallo Baena durante un lanzamiento paracaidista nocturno enmarcado en el ejercicio 'Tormenta Alada 26', realizado en Huesca.

En un comunicado, el Ejército de Tierra ha precisado que el cabo Mallo ingresó en 2018 y estaba destinado en el Batallón de Zapadores de la Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidistas.

Durante este tiempo, ha participado en misiones en territorio nacional y en Irak. Fue condecorado por su labor en la Operación Balmis en la pandemia de Covid-19 y en las operaciones para paliar los efectos de la dana que arrasó varias localidades valencianas en 2024. En concreto, poseía la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco.

Noticias relacionadas

El Ejército de Tierra ha expresado su "más sincero pésame" por el cabo fallecido y su "apoyo incondicional" a sus familiares y compañeros. "Su memoria y entrega a la patria quedarán siempre presentes en nuestros corazones", indican.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres fallecidos irlandeses al caer un vehículo por un barranco en la A-7 por Málaga
  2. Así se evita en Málaga una fuerte caída de turistas para este verano
  3. La piscina natural de Málaga situada en un prado del Valle del Genal con mesas, bancos y juegos para niños: ubicación y cómo llegar
  4. ¿Qué pasará con la actual Rosaleda cuando el Málaga CF se mude a la Universidad?
  5. Muere un motorista tras sufrir un siniestro en los Montes de Málaga
  6. Semana intensa en el Málaga CF de Primera División: calendario, campaña de abonados, operación salida y ¿primeros fichajes?
  7. José María Muñoz da pistas sobre la planificación deportiva para Primera División: ¿cuántos fichajes hará el Málaga CF 2026/2027?
  8. Unicaja 2026/2027: con Cameron Hunt ya hay 10 jugadores con contrato

Josele Aguilar advierte de que 43 centros de salud de la provincia cerrarán por las tardes durante el verano

Josele Aguilar advierte de que 43 centros de salud de la provincia cerrarán por las tardes durante el verano

La Guardia Civil detiene a tres abogados por apropiarse de herencias de extranjeros fallecidos en Nerja

La Guardia Civil detiene a tres abogados por apropiarse de herencias de extranjeros fallecidos en Nerja

Wimbledon, en directo: Rafa Jódar - Felix Gill

Wimbledon, en directo: Rafa Jódar - Felix Gill

Ojo al verano urban de Marbella: Travis Scott, Offset, Quavo, 50 Cent, Burna Boy y Shaquille O'Neal como DJ pisarán el Fitz de Puerto Banús

Ojo al verano urban de Marbella: Travis Scott, Offset, Quavo, 50 Cent, Burna Boy y Shaquille O'Neal como DJ pisarán el Fitz de Puerto Banús

Izquierda Unida vaticina un pacto de PP con Vox para investir a Moreno: "Mintió durante las elecciones porque va a tragar con la prioridad nacional"

Izquierda Unida vaticina un pacto de PP con Vox para investir a Moreno: "Mintió durante las elecciones porque va a tragar con la prioridad nacional"

El pueblo costero de Málaga que celebra cada martes su mítico mercadillo con 200 puestos de cosmética, cerámica y ropa: así puedes encontrarlo

El pueblo costero de Málaga que celebra cada martes su mítico mercadillo con 200 puestos de cosmética, cerámica y ropa: así puedes encontrarlo
Tracking Pixel Contents