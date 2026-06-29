Aragón
Muere un cabo del Ejército de Tierra en un lanzamiento paracaidista en unas maniobras en Huesca
El Ejército de Tierra ha expresado su "más sincero pésame" por el cabo fallecido y su "apoyo incondicional" a sus familiares y compañeros
EP
El Ejército de Tierra ha informado este lunes del fallecimiento del cabo Edgar Mallo Baena durante un lanzamiento paracaidista nocturno enmarcado en el ejercicio 'Tormenta Alada 26', realizado en Huesca.
En un comunicado, el Ejército de Tierra ha precisado que el cabo Mallo ingresó en 2018 y estaba destinado en el Batallón de Zapadores de la Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidistas.
Durante este tiempo, ha participado en misiones en territorio nacional y en Irak. Fue condecorado por su labor en la Operación Balmis en la pandemia de Covid-19 y en las operaciones para paliar los efectos de la dana que arrasó varias localidades valencianas en 2024. En concreto, poseía la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco.
El Ejército de Tierra ha expresado su "más sincero pésame" por el cabo fallecido y su "apoyo incondicional" a sus familiares y compañeros. "Su memoria y entrega a la patria quedarán siempre presentes en nuestros corazones", indican.
Fuente: El Periódico
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