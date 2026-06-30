La operación contra la pornografía infantil se dispara en Canarias: ya son 30 los detenidos por delitos contra menores

La Policía Autonómica ha elevado a 30 el número de detenidos en la operación ‘Curricán’, una macroinvestigación vinculada a presuntos delitos contra la libertad sexual de menores de 16 años, corrupción de menores y contra la salud pública.

El dispositivo, iniciado a primera hora de este lunes, se centró inicialmente en una investigación contra la presunta distribución de pornografía infantil en Gran Canaria y arrancó con un primer balance de 17 detenidos y registros en seis municipios de la isla. Con el avance de las diligencias, la cifra de arrestos se ha incrementado hasta los 30.

La causa está dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, plaza número 3, antiguo Juzgado de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. La investigación permanece bajo secreto de sumario.

Registros en Gran Canaria y El Hierro

Los registros domiciliarios se han desarrollado en nueve municipios de Gran Canaria, además de una intervención en El Hierro.

En concreto, se han practicado 14 registros en Las Palmas de Gran Canaria, cuatro en Arucas, uno en Teror, dos en Santa Brígida, uno en Ingenio, dos en Telde, tres en Santa Lucía de Tirajana, uno en Mogán y uno en San Bartolomé de Tirajana. A ellos se suma otro registro en El Hierro.

En las entradas a los domicilios, los agentes han intervenido numerosa documentación y dispositivos electrónicos que deberán ser analizados para determinar el alcance de la presunta red, el contenido investigado y el número de menores que pudieran verse afectados.

Más de 130 agentes en el operativo

En la macrooperación han participado más de 130 efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria, pertenecientes a distintas unidades operativas.

Entre ellas figuran el Subgrupo de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, la Unidad de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Intervención Policial, la Unidad de Vigilancia e Inspección, el Grupo de Menores, el Subgrupo de Auxilio Judicial y el Grupo de Guías Caninos.

Dada la envergadura del dispositivo, además del personal adscrito a la Comisaría Insular de Gran Canaria, se han desplazado agentes desde la Comisaría Insular de Tenerife.

Noticias relacionadas

La operación continúa abierta y bajo secreto de sumario, por lo que no se descartan nuevas actuaciones en el marco de la investigación.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas