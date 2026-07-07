Golpe al mayor alijo de MDMA de Europa: 12 detenidos en Sevilla y Málaga y casi una tonelada de droga intervenida

Cerca de una tonelada de MDMA. Esto es lo que han intervenido agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía de los Países Bajos, en el que es el mayor alijo de esta droga jamás incautado en Europa, según fuentes oficiales. La organización criminal desmantelada, compuesta por holandeses asentados en la Costa del Sol, enviaba esta sustancia "a países latinoamericanos a través de Ghana para su intercambio por cocaína". Fruto de este operativo se han arrestado a 15 personas, 12 de ellas en Málaga y Sevilla.

"La investigación comenzó a principios de 2025, cuando los agentes detectaron la actividad de una organización criminal integrada por ciudadanos neerlandeses asentados en la Costa del Sol, dedicada al tráfico internacional de sustancias estupefacientes y al blanqueo de capitales", detallan desde la Policía Nacional. "Las pesquisas permitieron comprobar que los principales responsables de la organización coordinaban envíos de grandes cantidades de drogas sintéticas desde España y los Países Bajos con destino a África".

Después de su llegada al continente africano, la droga se trasladaba "a distintos países de Latinoamérica, donde era utilizada como medio de pago para la adquisición de cocaína", apuntan fuentes oficiales. "Posteriormente, la cocaína era introducida en Europa a través de puertos españoles". Es decir: se mandaba MDMA a Latinoamérica, se cambiaba por farlopa y luego esta droga se metía en suelo europeo.

Droga oculta en grúas

"A partir del mes de octubre, varios de los principales investigados se trasladaron a los Países Bajos, circunstancia que dio lugar al establecimiento de un equipo conjunto de investigación entre la Policía Nacional y la Policía neerlandesa", señalan desde el Cuerpo. Durante las pesquisas se detectó que la organización "preparaba un envío de una gran cantidad de droga sintética oculta en el interior de una grúa que iba a ser transportada desde el puerto de Amberes con destino a Ghana". "Allí, la sustancia sería intercambiada por cocaína que posteriormente sería enviada a Europa".

Así, el pasado 28 de enero, "una vez confirmada la inminencia del envío", las autoridades españolas y neerlandesas llevaron a cabo de forma coordinada "la explotación de la operación en ambos países, impidiendo la salida del cargamento e interviniendo la totalidad de la sustancia estupefaciente", informan desde la Policía Nacional. Además, la investigación comprobó que la banda "obtenía una parte importante de sus beneficios mediante el envío continuado de marihuana desde la Costa del Sol hacia diferentes países europeos, utilizando vehículos con compartimentos ocultos y empresas de transporte internacional".

En total se realizaron ocho registros en Málaga, dos en Sevilla, uno Granada y otro Países Bajos. En ellos se consiguió incautar "859 kilos de MDMA, 88 kilos de comprimidos de éxtasis, 644 plantas de marihuana, más de cinco kilos de cogollos, 1,3 kilos de hachís, 34 paquetes de productos derivados del cannabis y tres plantaciones indoor de marihuana". Asimismo, se intervinieron "más de 46.000 euros, tres armas de fuego, tres vehículos de alta gama y cinco relojes de marcas de gran prestigio".

12 detenidos en Málaga y Sevilla

Fruto de esta actuación policial se han detenido a 15 personas: cinco en Torremolinos, uno en Marbella, tres en Fuengirola, uno en Estepona, otro en Mijas, uno en Sevilla y tres en Países Bajos. Todos ellos como "presuntos responsables de un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas", según precisan desde el Cuerpo.

Noticias relacionadas

" Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial se decretó el ingreso en prisión de 12 de ellos", señalan fuentes de la Policía Nacional. "Actualmente la investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones".

Fuente: El Correo de Andalucía