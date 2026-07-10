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Detenido por intentar matar a tiros a un hombre que fue a cobrar una deuda a Alicante

El arrestado, de 65 años, llevaba más de un año fugado y ha ingresado en prisión tras ser localizado en Murcia e intervenirle una pistola semiautomática

Detenido en Murcia el presunto autor del tiroteo que dejó un herido grave en La Vila Joiosa

Detenido en Murcia el presunto autor del tiroteo que dejó un herido grave en La Vila Joiosa / INFORMACIÓN

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P. Cerrada

Alicante

La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido en la localidad murciana de Ceutí a un hombre de 65 años como presunto autor del tiroteo ocurrido en marzo de 2025 en Villajoyosa, en el que el conductor de un vehículo resultó herido de gravedad cuando acudió con otras dos personas a cobrar una deuda.

El arrestado, que permanecía oculto y estaba reclamado por un juzgado, está investigado por los delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas. Tras ser puesto a disposición judicial el pasado 19 de junio, el juez decretó su ingreso en prisión.

La pistola incautada al detenido.

La pistola incautada al detenido. / INFORMACIÓN

Los hechos se remontan al 12 de marzo de 2025, cuando tres hombres se desplazaron hasta una vivienda de Villajoyosa (Alicante), supuestamente para reclamar una deuda. En un momento determinado, desde el inmueble se efectuaron varios disparos contra el turismo en el que se encontraban.

Los proyectiles atravesaron la carrocería del vehículo y alcanzaron al conductor, que sufrió heridas de bala en un pie y en el abdomen.

Dinero intervenido en el registro.

Dinero intervenido en el registro. / INFORMACIÓN

Las primeras pesquisas del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villajoyosa apuntaron a que en el ataque se habían utilizado, al menos, dos armas de fuego: un arma corta y una escopeta o un arma de características similares.

La investigación permitió identificar a los presuntos autores materiales, que se habían dado a la fuga. Ante la imposibilidad de localizarlos, la autoridad judicial llegó a dictar una orden europea de detención y entrega.

Un año de búsqueda

Después de más de un año de investigaciones, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional en Murcia obtuvo información sobre una vivienda de Ceutí en la que podría esconderse uno de los reclamados.

A partir de ese momento, ambos cuerpos policiales coordinaron dispositivos de vigilancia y seguimiento que permitieron confirmar la presencia del sospechoso en un domicilio de Ceutí.

Los agentes entraron posteriormente en la vivienda y procedieron a su detención. Durante el registro encontraron una pistola semiautomática, un cargador municionado y ocho cartuchos.

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Los investigadores tratan ahora de determinar, mediante el correspondiente estudio balístico, si el arma intervenida fue una de las utilizadas en el tiroteo de Villajoyosa. La investigación continúa abierta para localizar al resto de personas presuntamente implicadas.

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Fuente: Información

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