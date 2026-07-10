Un enfermero del Centro de Esclerosis de la Comunidad de Madrid, acusado de agredir sexualmente a una paciente enferma de ELA

Tiene 65 años, es una enferma de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y desde hace ocho años vive en el Centro de Esclerosis Múltiple Alicia Koplowitz de la Comunidad de Madrid. Esta mujer, dependiente para casi todas sus necesidades básicas, ha acusado a un auxiliar de enfermería del centro de haberla agredido sexualmente en su habitación de la residencia. El hombre, casado y de origen colombiano, fue detenido por la policía y mantiene su inocencia. Está en libertad provisional a la espera de juicio.

La paciente denunció ante la Policía que la madrugada del 27 de marzo de 2025 ese auxiliar de enfermería entró en su habitación para cambiarle el pañal, como hacía frecuentemente. La mujer declaró que no había tenido nunca ningún problema con ese trabajador, al que conocía tiempo atrás, pero que aquella madrugada, "mientras me destapaba para verme el pañal, comenzó a tocarme los pechos", según la denuncia a la que ha tenido acceso el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

!Mira cómo me tienes!

La mujer añadió que el auxiliar de enfermería se "sacó el miembro viril" y lo puso en su mano mientras le decía: "!qué guapa eres, mira cómo me tienes!" y le pedía que le hiciera una felación, a lo que ella se negó. El hombre comenzó entonces a lamerle los pechos y a tocarla por todo el cuerpo. Finalmente, antes de irse de la habitación, le dijo: "tú, calladita; tú, calladita".

La paciente, con graves problemas de movilidad, indicó a los policias de la comisaría de San Blas que "no pude dormir en toda la noche" y que cuando amaneció se lo comunicó a la directora del centro, que pertenece a la Comunidad de Madrid. Luego, llamó por teléfono a su hermano, que la acompañó en su denuncia ante la policía. El auxiliar de enfermería fue despedido poco después.

"Estaba decaída"

Los agentes acudieron una segunda ocasión a la residencia donde vive la mujer. Se trata de un lugar especializado para "pacientes con esclerosis múltiples y otras enfermedades afines". Allí, la mujer reconoció la fotografía del auxiliar de enfermería como la de su agresor. Los investigadores también tomaron declaración a la empleada del centro que compartía aquella noche el turno de la planta primera de la residencia con el auxiliar de enfermería acusado.

La trabajadora explicó que cada noche se cambia al menos dos veces el pañal de cada residente. La primera, hacia las diez de la noche; la segunda, hacia las tres de la mañana. Esta auxiliar recordó ante la policia que su compañero le comentó que la paciente estaba "decaída" aquella madrugada. La noche siguiente, añadió, la mujer ya había sido trasladada a otra planta.

Recuerdos falsos

El hombre fue detenido. Ante la policía se negó a declarar y posteriormente, ante el juez, mantuvo su inocencia. Asegura que nunca agredió sexualmente a la paciente. Está en libertad aunque a la espera de juicio, investigado por un delito de agresión sexual.

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Alfredo Arrién, su abogado, apunta que además del testimonio del auxiliar, presentarán "informes de neurólogos y psiquiatras donde se indica que a veces los enfermos de ELA pueden generar recuerdos falsos", debido a que algunos enfermos desarrollan demencias que pueden alterar sus capacidades y su memoria. A falta de pruebas sobre lo que ocurrió en la habitación de la paciente (donde a diferencia de los pasillos no hay cámaras de seguridad), esa podría ser la clave del futuro juicio.