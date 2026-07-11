Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio de Almería, trampa mortalIncendio IbisEl Palo, núcleo comercialMercado de fichajesEl Mundial retrasa el debut del Málaga CFMisterio en los Jardines de PicassoAccidente de tráficoTraslado del Centro de Transfusión
instagramlinkedin

Violencia Sexual

Detenido por una presunta violación a una mujer en Pamplona

El Ayuntamiento ha condenado de forma unánime los hechos y ha reiterado su apoyo a la víctima, mientras la Policía investiga otras denuncias registradas durante las fiestas

Vehículo de la Policía Nacional (FOTO DE ARCHIVO).

Vehículo de la Policía Nacional (FOTO DE ARCHIVO). / CNP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Una persona ha sido detenida como presunta autora de una agresión sexual a una mujer esta pasada noche en Pamplona, cuyo Ayuntamiento ha condenado los hechos de forma unánime a través de la Junta de Portavoces.

Según ha informado el consistorio, la agresión ha tenido lugar de madrugada, en torno a las 4:45 horas, en la Vuelta del Castillo. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha manifestado en una declaración institucional su total rechazo y condena a esta agresión y su “absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además de máximo respeto para preservar sus derechos e intimidad”.

En el texto aprobado, el Ayuntamiento de Pamplona se reafirma una vez más en su “rechazo y condena a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca” en la ciudad y se compromete a “trabajar para erradicar las agresiones sexuales, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos”.

El Ayuntamiento se adhiere “a la convocatoria que realice el movimiento feminista de Pamplona” e invita a la ciudadanía “a participar en dichos actos de protesta”.

Noticias relacionadas

La Junta Local de Protección Civil ha conocido en su reunión de esta mañana la denuncia de tres agresiones por tocamientos en la última jornada de fiestas. Una persona ha sido detenida como presunta autora de una de esas agresiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio de Brahim Díaz, estrella de Marruecos, está en un humilde barrio de Málaga de 3.000 habitantes
  2. La pedanía de Málaga que celebra este fin de semana su feria con música en directo, degustaciones y carrera de cintas en moto: horario, ubicación y toda la programación
  3. La Junta inicia las obras de ampliación de la autovía del Guadalhorce entre Casapalma y Cerralba
  4. Los socorristas en huelga piden al Ayuntamiento de Málaga que intervenga por incumplimiento de la empresa
  5. La Feria de La Cala de Mijas 2026 ya tiene programación: Melody, Nancys Rubias y Sergio Contreras, entre los conciertos
  6. Málaga seguirá en aviso amarillo por calor y terral: cuándo bajarán las temperaturas
  7. Un hombre le corta la cara a otro en Málaga tras impedirle robar de un tirón la cadena a una mujer
  8. Cervezas Victoria releva a San Miguel como patrocinador del Málaga CF tras 60 años

Detenido por una presunta violación a una mujer en Pamplona

Detenido por una presunta violación a una mujer en Pamplona

El Departamento de Justicia de EEUU cita a declarar a los periodistas del New York Times que cuestionaron la seguridad del nuevo Air Force One

El Departamento de Justicia de EEUU cita a declarar a los periodistas del New York Times que cuestionaron la seguridad del nuevo Air Force One

El Valencia Basket 2026/2027 se disfraza del Unicaja: Kameron Taylor, Sima, Osetkowski, Mario Saint-Supéry y... ¿Tyson Pérez?

El Valencia Basket 2026/2027 se disfraza del Unicaja: Kameron Taylor, Sima, Osetkowski, Mario Saint-Supéry y... ¿Tyson Pérez?

El ex del Málaga CF, Antoñito Cordero, volverá a vestir la camiseta del Cádiz CF en la temporada 2026/2027

El ex del Málaga CF, Antoñito Cordero, volverá a vestir la camiseta del Cádiz CF en la temporada 2026/2027

Ana Mena para en seco su concierto en Málaga por el gol que metió a España en semifinales del Mundial: "¡Gol de España!"

Ana Mena para en seco su concierto en Málaga por el gol que metió a España en semifinales del Mundial: "¡Gol de España!"

El incendio de Los Gallardos llegó a avanzar a cien metros por minuto y ya alcanza las 6.600 hectáreas quemadas

El incendio de Los Gallardos llegó a avanzar a cien metros por minuto y ya alcanza las 6.600 hectáreas quemadas

La etapa 8 del Tour de Francia, en directo | Périgueux - Bergerac

La etapa 8 del Tour de Francia, en directo | Périgueux - Bergerac

La presidenta de la Audiencia de Málaga reclama más refuerzos para las salas civiles y penales: "existe una bolsa de más de 6.000 asuntos pendientes"

La presidenta de la Audiencia de Málaga reclama más refuerzos para las salas civiles y penales: "existe una bolsa de más de 6.000 asuntos pendientes"
Tracking Pixel Contents