Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Soterramiento Valle-InclánCierre de los centros de saludDetenido por atropello de una menor noruegaTetería se convierte en CarrefourAmpliación de autovía de GuadalhorceIncendio forestal AlhaurínFichaje de Fernando CaleroFritura malagueña sin pulpo
instagramlinkedin

En Hostafrancs

Muere un hombre de 86 años atropellado por un vehículo de la limpieza en Barcelona

Una ambulancia del SEM ha trasladado de urgencia a la víctima a un hospital, donde ha fallecido poco después

Ambulancia del SEM.

Ambulancia del SEM. / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

Un hombre de 86 años ha muerto atropellado este martes por la mañana en la calle Tarragona, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona. Un vehículo del servicio municipal de limpieza ha atropellado al peatón, que ha quedado herido de gravedad.

Los hechos han tenido lugar hacia las 8 horas en el cruce con la calle Diputació, en el barrio de Hostafrancs. Se trata de un cruce cercano al centro comercial Arenas y al parque Joan Miró, en el ámbito de las obras de la L8 de FGC en la plaza Espanya.

Una ambulancia del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha trasladado de urgencia a la víctima a un hospital, donde ha fallecido poco después, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado esta tarde. Se trata de la novena víctima mortal de un accidente en la capital catalana este 2026.

Noticias relacionadas

"Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana para realizar el atestado correspondiente y esclarecer las causas del siniestro", apunta el consistorio. "El Ayuntamiento de Barcelona traslada su pésame a la familia y amistades y reafirma su compromiso de continuar trabajando para reducir las víctimas en los siniestros de tráfico", concluye.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El terral vuelve a Málaga con avisos de la Aemet y temperaturas de hasta 40 grados: 'Será una semana muy cálida
  2. Una de las piscinas más baratas de toda Málaga está en este pueblo de solo 1.300 habitantes: entradas desde un euro con césped y sombraje
  3. La cala de Andalucía con una piscina natural entre aguas cristalinas y atardeceres únicos
  4. Caso Unicaja-Chris Duarte': acuerdo inminente
  5. Rincón de la Victoria abre un parque de casi 30.000 metros cuadrados con lago, zona infantil y circuito de BMX
  6. La fiesta acuática gratuita de Málaga que llenará la provincia de castillos hinchables, cañones de espuma y dj este fin de semana: horario, ubicación y detalles
  7. Fernando Calero, gran candidato a reforzar el puesto de central en el Málaga CF
  8. Gesbró lanza 130 viviendas en régimen de cooperativa en Málaga y Mijas: estos son los precios y la tipología de las casas

¿Qué opinan los malagueños de que De la Torre vuelva a presentarse a las elecciones?

¿Qué opinan los malagueños de que De la Torre vuelva a presentarse a las elecciones?

Apuñalan a un hombre en La Malagueta

Apuñalan a un hombre en La Malagueta

Gonzalo Hermoso será uno de los ayudantes de Txus Vidorreta en el Unicaja

Gonzalo Hermoso será uno de los ayudantes de Txus Vidorreta en el Unicaja

Málaga se prepara para la semana de la Virgen del Carmen 2026: procesiones, embarques y tradición marinera

Málaga se prepara para la semana de la Virgen del Carmen 2026: procesiones, embarques y tradición marinera

Declarado un incendio forestal en Alhaurín El Grande

Declarado un incendio forestal en Alhaurín El Grande

El Pleno de la Diputación aprobará este miércoles los presupuestos de 2027 y debatirá el aumento de la financiación para los municipios

El Pleno de la Diputación aprobará este miércoles los presupuestos de 2027 y debatirá el aumento de la financiación para los municipios

Comares reúne a seis pandas en su XXIV Festival de Verdiales este sábado

Comares reúne a seis pandas en su XXIV Festival de Verdiales este sábado

El centro comercial McArthurGlen de Málaga prepara puntos de recarga para coches eléctricos

El centro comercial McArthurGlen de Málaga prepara puntos de recarga para coches eléctricos
Tracking Pixel Contents