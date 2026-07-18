Un preso de permiso apuñala a su hermano en Valencia y se atrinchera con varias armas blancas hasta que llega la Guardia Civil

La Guardia Civil detuvo el pasado 29 de junio al autor de un homicidio en grado de tentativa tras atrincherarse en una vivienda de Monserrat (Valencia) con diversas armas blancas. La actuación tuvo su origen tras recibir un aviso la Central Operativa de Servicios de los familiares de la víctima. Se informó de que un hombre que había apuñalado de gravedad a su hermano se había atrincherado en la vivienda en la que ambos vivían armado con varias armas blancas.

Además, la situación revestía una alta peligrosidad por los antecedentes del detenido y la extrema violencia de los mismos. detención. De hecho, el agresor es un preso de 50 años que se encontraba de permiso. La madrugada del pasado 29 de junio los hermanos discutieron por un asunto económico, y en ese momento el agresor le clavó dos veces el cuchillo a la víctima -de 71 años-, una en el costado y la otra en un brazo.

Temiendo por su vida porque la agresión no cesaba, el herido huyó de la casa y fue a pedir ayuda médica al centro de salud del municipio. Fue entonces cuando la Guardia Civil recibe la llamada alertando de lo sucedido y diversas patrullas acuden al lugar, junto a Policía Local de Monserrat. Se personaron y realizaron un cerco de la vivienda con el fin de proceder a la detención del autor. El presunto agresor, en lugar de abrir y entregarse, cerró ventanas y puertas y amenazó de muerte a los agentes.

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El dispositivo se alargó varias horas y, tras la necesidad de hacer uso de las medidas de compulsión mínimas necesarias y arrebatarle el arma, se consiguió reducir al autor y proceder a su a quien se le atribuye un delito homicidio en grado de tentativa. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de Alberic con la colaboración de la Policía Local de Monserrat. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet.

Fuente: Levante - EMV