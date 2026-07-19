Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autocaravanas en MálagaCrónica políticaAbuso sexual de su hijoPacto con Vox en AndalucíaEficacia medicamentos en veranoChiringuitos malagueñosIncapacidad a una dependientaJabalí en Mijas atravesado
instagramlinkedin

Agresión Sexual

Detenido un hombre en Mallorca por dar éxtasis a un menor y realizarle tocamientos

El individuo, de unos 40 años, había salido de fiesta con un amigo de 17, y le ofreció la droga antes de tratar de tener sexo con él

Agentes de la Policía Nacional, en la Playa de Palma.

Agentes de la Policía Nacional, en la Playa de Palma. / CNP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Xavier Peris

Palma

Un hombre de unos 40 años fue detenido por la Policía Nacional en la madrugada del pasado jueves en Palma, después de que presuntamente suministrara éxtasis a un chico de 17 años para luego realizarle tocamientos sexuales. El individuo fue también denunciado por conducir por la autopista bajo los efectos del alcohol y la droga.

Los hechos, según informa la Policía Nacional, ocurrieron sobre las doce y media de la madrugada del pasado jueves. Una patrulla que se dirigía desde s'Arenal hacia Palma detectó en la autopista, a la altura del aeropuerto, una furgoneta que circulaba de forma errática. Cuando los agentes le indiciaron que se detuviera, el conductor trató de darse a la fuga, pero fue interceptado.

Al acercarse al conductor, los policías detectaron en él claros síntomas de que podría estar bajo los efectos del alcohol y las drogas. Al ser sometido a las pruebas de detección, dio positivo en alcohol, cocaína y éxtasis. Además el vehículo no estaba asegurado, por lo que fue denunciado.

En la furgoneta viajaba también un joven, que resultó ser un menor de edad de diecisiete años. Este chico comentó a los agentes que eran amigos, y que esa noche el hombre le había propuesto ir a un bar de la Playa de Palma a ver un partido del Mundial de fútbol. Una vez allí, le proporcionó bebidas alcohólicas y le propuso tomar un éxtasis. El adulto le aseguró que la droga no tenía ningún efecto negativo, por lo que aceptó.

Posteriormente, según el relato del chico, le había realizado tocamientos, pero le apartó la mano y le recordó que solo eran amigos. Entonces decidieron regresar a sus casas, y fue entonces cuando fueron interceptados por la Policía.

Noticias relacionadas

El hombre quedó detenido por un delito contra la salud pública, por darle droga al menor, y por una presunta agresión sexual. Su furgoneta fue trasladada al depósito municipal.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Diario de Mallorca

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pequeños negocios de calle Hilera echan el cierre expulsados por las obras del metro de Málaga: 'Nos vamos a un pueblo
  2. La rarísima planta de Málaga que ‘sobrevive’ a la Junta de Andalucía
  3. Torremolinos registra dos incendios este sábado sin heridos
  4. Las claves del sorteo de dos viviendas en Cuevas del Becerro a 10 euros: cómo comprar los boletos, cuántos se ponen a la venta y qué tendría que tributar el ganador
  5. Elvira del Castillo, a la calle en Málaga con una grave enfermedad pulmonar y dos hijas: 'Solo pido un alquiler que pueda pagar
  6. La playa rosa del Mediterráneo que fue elegida como la mejor del mundo: aguas turquesas y un paisaje protegido
  7. Málaga afronta 20 días de calor extremo: qué es la canícula y por qué disparará las temperaturas
  8. El Dépor, compañero de ascenso del Málaga CF, vuelve a golpear el mercado con el fichaje de Aubameyang

Bernat Clarella, presidente de la FEDME, en GRAVITEO: "Ha sido un gran evento, un espacio donde poner en presencia todo nuestro potencial de escaladores"

Bernat Clarella, presidente de la FEDME, en GRAVITEO: "Ha sido un gran evento, un espacio donde poner en presencia todo nuestro potencial de escaladores"

Así es la mansión que Nico Williams tiene en Málaga: con spa, gimnasio y junto a la casa más cara de Marbella

Así es la mansión que Nico Williams tiene en Málaga: con spa, gimnasio y junto a la casa más cara de Marbella

Reyes Maroto y Enma López apelan a la participación de la militancia en las primarias del PSOE para elegir candidata a la Alcaldía de Madrid

Reyes Maroto y Enma López apelan a la participación de la militancia en las primarias del PSOE para elegir candidata a la Alcaldía de Madrid

Sánchez destaca la confianza en el talento colectivo de la selección de fútbol y de España

Sánchez destaca la confianza en el talento colectivo de la selección de fútbol y de España

Roche Diagnostics redobla su apuesta por España con el 33% más de inversión

Roche Diagnostics redobla su apuesta por España con el 33% más de inversión

La Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una mujer de 86 años en Jaén

La Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una mujer de 86 años en Jaén

Oficial: Juan Cruz regresa al Málaga CF para reforzar las bandas en el proyecto de Primera División

Oficial: Juan Cruz regresa al Málaga CF para reforzar las bandas en el proyecto de Primera División

Los empleados del Tivoli World en Benalmádena condenan que siguen en la misma situación tras seis años

Los empleados del Tivoli World en Benalmádena condenan que siguen en la misma situación tras seis años
Tracking Pixel Contents