Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abuso sexual de su hijoCrónica políticaAutocaravanas en MálagaEmpleados del Tivoli WorldEficacia medicamentos en veranoChiringuitos malagueñosJuan Cruz regresa al Málaga CFJabalí en Mijas atravesado
instagramlinkedin

Castilla y León

Fallece una menor, de 14 años, tras ahogarse en el río Duero a la altura del Puente de Piedra de Toro, Zamora

La joven habría resbalado, sufrido un golpe y caído al agua, un amplio dispositivo de rescate se movilizó hasta el lugar de los hechos

Helicópteros medicalizados del Sacyl, Toro.

Helicópteros medicalizados del Sacyl, Toro. / Rocío Gato

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rocío Gato

Toro

Una menor de 14 años de origen marroquí ha fallecido en la tarde de este domingo, 19 de julio, tras ahogarse en el río Duero, a la altura del Puente de Piedra, en el término municipal de Toro.

Según las primeras informaciones, presuntamente resbaló, se golpeó y cayó al agua. La joven se encontraba acompañada por varios familiares, quienes, al percatarse de lo ocurrido, alertaron de inmediato al servicio de Emergencias 112.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local, los servicios sanitarios y varias ambulancias, que activaron un amplio dispositivo de rescate. Además, el helicóptero del Sacyl aterrizó en el polideportivo municipal Raquel Álvarez Polo para prestar apoyo a la intervención.

Noticias relacionadas

Pese a los esfuerzos realizados por los equipos de emergencia, no fue posible salvar la vida de la menor.

Fuente: La Opinión de Zamora

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pequeños negocios de calle Hilera echan el cierre expulsados por las obras del metro de Málaga: 'Nos vamos a un pueblo
  2. La rarísima planta de Málaga que ‘sobrevive’ a la Junta de Andalucía
  3. Torremolinos registra dos incendios este sábado sin heridos
  4. Las claves del sorteo de dos viviendas en Cuevas del Becerro a 10 euros: cómo comprar los boletos, cuántos se ponen a la venta y qué tendría que tributar el ganador
  5. Elvira del Castillo, a la calle en Málaga con una grave enfermedad pulmonar y dos hijas: 'Solo pido un alquiler que pueda pagar
  6. La playa rosa del Mediterráneo que fue elegida como la mejor del mundo: aguas turquesas y un paisaje protegido
  7. Málaga afronta 20 días de calor extremo: qué es la canícula y por qué disparará las temperaturas
  8. Un jabalí atravesado por una flecha pasea por Mijas Costa

España-Argentina, en directo: la Roja repite once

España-Argentina, en directo: la Roja repite once

La malagueña Bea González y Paula Josemaría, subcampeonas del Málaga Premier Padel P1

La malagueña Bea González y Paula Josemaría, subcampeonas del Málaga Premier Padel P1

Las mejores imágenes de la procesión de Nuestra Señora del Carmen de Huelin

Las mejores imágenes de la procesión de Nuestra Señora del Carmen de Huelin

El Málaga CF recurre a genes blanquiazules para reforzarse

El Málaga CF recurre a genes blanquiazules para reforzarse

Así es la mansión que Nico Williams tiene en Málaga: con spa, gimnasio y junto a la casa más cara de Marbella

Así es la mansión que Nico Williams tiene en Málaga: con spa, gimnasio y junto a la casa más cara de Marbella

Reyes Maroto y Enma López apelan a la participación de la militancia en las primarias del PSOE para elegir candidata a la Alcaldía de Madrid

Reyes Maroto y Enma López apelan a la participación de la militancia en las primarias del PSOE para elegir candidata a la Alcaldía de Madrid

Sánchez destaca la confianza en el talento colectivo de la selección de fútbol y de España

Sánchez destaca la confianza en el talento colectivo de la selección de fútbol y de España

Roche Diagnostics redobla su apuesta por España con el 33% más de inversión

Roche Diagnostics redobla su apuesta por España con el 33% más de inversión
Tracking Pixel Contents