Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¡España, campeona del mundo!Nueva tradición del Mundial 2026Málaga, eufórica en la final del MundialAbuso sexual de su hijoCrónica políticaEmpleados del Tivoli WorldChiringuitos malagueñosJabalí en Mijas atravesado
instagramlinkedin

En Ciudad Rodrigo

Muere un adolescente en Salamanca en las celebraciones del Mundial

Otras tres personas han resultado gravemente heridas cuando cedió parte de la estructura de una fuente

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Madrid

Un adolescente de trece años ha fallecido en Ciudad Rodrigo, en Castilla y León, y otras tres personas han resultado gravemente heridas cuando participaban en las celebraciones de la victoria de la selección española en el Mundial de fútbol.

Encontrándose en el interior de la fuente del Árbol Gordo junto a otros jóvenes que festejaban el triunfo del combinado español, parte de la estructura cedió ante la aglomeración, precipitándose una piedra sobre la víctima. Ante lo sucedido, varios agentes de la Policía Local mirobrigense han intentado asistir al menor, retirando los restos del derrumbe para poder liberarlo, según han informado a Europa Press fuentes del propio cuerpo. Con todo, finalmente ha fallecido a causa de sus heridas.

Asimismo, otras tres personas que se encontraban en el lugar de los hechos han resultado gravemente heridas.

Al calor de lo sucedido, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha expresado su dolor y condolencias por el fallecimiento en un comunicado difundido en redes en la que ha subrayado que "toda la ciudad de Ciudad Rodrigo siente esta pérdida y acompaña a la familia y amigos del menor en su dolor". "Lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia para el conjunto de la sociedad mirobrigense", ha lamentado la autoridad municipal, que también ha expresado su deseo de una "pronta recuperación" de las demás personas afectadas por el suceso.

Noticias relacionadas

Ante estas circunstancias y "en señal de duelo por la pérdida, las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta entre los días 20 a 22 de julio, inclusive ambos días", ha señalado el consistorio.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pequeños negocios de calle Hilera echan el cierre expulsados por las obras del metro de Málaga: 'Nos vamos a un pueblo
  2. La rarísima planta de Málaga que ‘sobrevive’ a la Junta de Andalucía
  3. Torremolinos registra dos incendios este sábado sin heridos
  4. Las claves del sorteo de dos viviendas en Cuevas del Becerro a 10 euros: cómo comprar los boletos, cuántos se ponen a la venta y qué tendría que tributar el ganador
  5. Elvira del Castillo, a la calle en Málaga con una grave enfermedad pulmonar y dos hijas: 'Solo pido un alquiler que pueda pagar
  6. La playa rosa del Mediterráneo que fue elegida como la mejor del mundo: aguas turquesas y un paisaje protegido
  7. Málaga afronta 20 días de calor extremo: qué es la canícula y por qué disparará las temperaturas
  8. Un jabalí atravesado por una flecha pasea por Mijas Costa

Trump niega tensiones con España: "Les he felicitado por tener un gran equipo"

Trump niega tensiones con España: "Les he felicitado por tener un gran equipo"

¿Presión financiera, insatisfacción salarial y desgaste laboral? Esta es la fórmula para fidelizar talento sin disparar los costes salariales

¿Presión financiera, insatisfacción salarial y desgaste laboral? Esta es la fórmula para fidelizar talento sin disparar los costes salariales

Yo soy Tú: la red solidaria que alimenta y acompaña a dos mil personas en Málaga

Yo soy Tú: la red solidaria que alimenta y acompaña a dos mil personas en Málaga

'360° by Cordia': una nueva forma de entender la vivienda en la Costa del Sol con el bienestar como eje central

'360° by Cordia': una nueva forma de entender la vivienda en la Costa del Sol con el bienestar como eje central

El Aeropuerto de Málaga crece hacia Oriente Medio: nuevas rutas a Arabia y Asia

El Aeropuerto de Málaga crece hacia Oriente Medio: nuevas rutas a Arabia y Asia

Hasta 17 canteranos suma ya el Málaga CF en su regreso a Primera

Hasta 17 canteranos suma ya el Málaga CF en su regreso a Primera

Andrés Barrios, pianista: «El fuego de la imprecisión es algo que me encanta»

Andrés Barrios, pianista: «El fuego de la imprecisión es algo que me encanta»

El verano provoca estrés e irritabilidad en quienes no pueden permitirse ir de vacaciones

El verano provoca estrés e irritabilidad en quienes no pueden permitirse ir de vacaciones
Tracking Pixel Contents