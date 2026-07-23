Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre de playas de Málaga por presencia de E.coliArranca el BrisaSolución al caos de Valle-InclánHuelga en Plaza MayorEl Pleno del Parlamento andaluz se enzarzaEnfrentamiento con Vox en la Junta de AndalucíaLa enfermedad de Sjögren que padecen unos 3.500 malagueñosPróximo lateral izquierda del Málaga CF
instagramlinkedin

Inversitación abierta

La Audiencia de Barcelona deniega por segunda vez la libertad del padre acusado de maltratar a su bebé

El tribunal rechaza el recurso presentado por el acusado y avala la decisión del juez

Imagen de urgencias, a las que acudieron los padres del bebé maltratado

Imagen de urgencias, a las que acudieron los padres del bebé maltratado

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J. G. Albalat

Barcelona

El pasado 22 de junio el juzgado de violencia contra la infancia y la adolescencia de Barcelona rechazó la petición del padre investigado por el maltrato de su bebé, que ingresó con lesiones muy graves en el Hospital Vall d'Hebron con apenas seis semanas de vida, de salir de la cárcel y lo mantuvo en prisión ante la gravedad de los delitos que le imputan. Contra esta decisión el acusado presentó un recurso que ahora la Audiencia de Barcelona ha rechazado, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

De esta forma, el acusado seguirá en prisión provisional después de que los magistrados de la Audiencia de Barcelona avalase la decisión del juez. La Fiscalía de Barcelona había expresado su oposición a que el padre abandonase de la cárcel mientras se sigue el procedimiento en el juzgado de instrucción. Su mujer, que también está acusada y este jueves ha declarado en el juzgado, salió hace unos meses.

Es la segunda vez que la Audiencia de Barcelona rechaza la libertad del acusado y lo mantiene en prisión. En su anterior, los magistrados remarcaron que existen "indicios sólidos" contra él de haber maltratado a su recién nacido de forma continuada. Además, lo acusan de un delito de lesiones y otro de agresión sexual, por las lesiones anales que presentaba el bebé. También se tiene en cuenta el riesgo de fuga ante la gravedad de la pena vinculada a los presuntos delitos y la posible obstrucción a la justicia.

Noticias relacionadas

El padre y la madre del bebé fueron detenidos dos días después del ingreso del pequeño en el centro hospitalario. Un mes y medio la Audiencia de Barcelona ordenó la salida de la madre mientras que el padre sigue en prisión provisional.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La piscina de Málaga con agua medicinal salada y entradas a 1,50 euros: tiene las mismas propiedades que el Balneario de La Toja
  2. Los vecinos de Pedregalejo temen que el nuevo paseo marítimo se inunde más: 'Vamos a tener más agua dentro que fuera
  3. Málaga, en alerta por calor extremo: el termómetro se disparará hasta los 46 grados
  4. Torremolinos inaugura hoy la plaza de La Nogalera tras invertir 3,1 millones
  5. McDonald's ya tiene fecha de apertura este julio para su nuevo local en la calle Pacífico de Málaga
  6. Qué es E.coli: la bacteria que ha obligado a Málaga a cerrar las playas de El Palo y Pedregalejo
  7. Vecinos reclaman al Ayuntamiento de Málaga que siga persiguiendo los movimientos de tierra sin licencia donde iba a ir la Nueva Rosaleda
  8. La regla ABCDE para detectar un melanoma: las cinco señales de alerta para saber si un lunar es peligroso

La recortadora de barba que arrasa: vende más de mil unidades en horas y ahora está rebajada

La recortadora de barba que arrasa: vende más de mil unidades en horas y ahora está rebajada

Trump eleva la presión sobre Irán: amenaza con un "ataque masivo"

Trump eleva la presión sobre Irán: amenaza con un "ataque masivo"

Málaga se convierte en la capital del atletismo español con una cita de primer nivel

Málaga se convierte en la capital del atletismo español con una cita de primer nivel

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria licitará este año la segunda fase del Parque del Mediterráneo: contará con un gran espacio forestal y una zona educativo-deportiva

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria licitará este año la segunda fase del Parque del Mediterráneo: contará con un gran espacio forestal y una zona educativo-deportiva

La ONU abre su campaña electoral: ¿Quiénes son los 6 candidatos a secretario general?

La ONU abre su campaña electoral: ¿Quiénes son los 6 candidatos a secretario general?

Vidorreta tiene 11 jugadores con contrato y 4 fichajes por llegar para su primer Unicaja

Vidorreta tiene 11 jugadores con contrato y 4 fichajes por llegar para su primer Unicaja

El Picasso y Fundación "la Caixa" renuevan su alianza para impulsar el acceso universal a la cultura

El Picasso y Fundación "la Caixa" renuevan su alianza para impulsar el acceso universal a la cultura

Rocío Navarro y Lilian Cazorla representarán a España en el Mundial sub-20 de Oregón

Rocío Navarro y Lilian Cazorla representarán a España en el Mundial sub-20 de Oregón
Tracking Pixel Contents