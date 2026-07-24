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En Villarrobledo

Un hombre se atrinchera en su vivienda en Albacete con una escopeta

Ha sido el hermano del atrincherado quien ha dado la voz de alarma

Un agente de la Guardia Civil.

Un agente de la Guardia Civil. / EP

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EFE

Toledo

Un hombre, del que se desconocen más datos, se ha atrincherado este viernes en su vivienda de Villarrobledo (Albacete) con una escopeta, ante lo cual se ha desplazado la Guardia Civil para hacerse cargo de la situación.

Fuentes de la Delegación del Gobierno central en Castilla-La Mancha han informado a EFE de que ha sido el hermano del atrincherado quien ha dado la voz de alarma de que su hermano le ha echado de la vivienda, ante lo cual se ha movilizado la Unidad Especial de Intevención (UEI) de la Guardia Civil.

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Estas mismas fuentes han señalado que el hombre atrincherado tiene una escopeta en su vivienda, porque es cazador, y que ha lanzado un disparo al aire.

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