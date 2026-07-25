Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cómo se hizo la escultura del CenacheroAlerta por el virus del Nilo en FuengirolaAbandono de la calle Afganistán de MálagaDetenido por pintar la estatua del Marqués de LariosReabren las playas de Pedregalejo y El PaloMejoras en la estación de TorreblancaAlejandro Sanz, en Maresnostrum FuengirolaEl Málaga CF elige a su lateral izquierdo
instagramlinkedin

Tragedia

Muere ahogado un bebé en una piscina particular en Vigo

Se trata de una niña de 12 meses que subió las escaleras de la piscina por su cuenta y cayó al agua

Centro de Atención de Emergencias del 112 (archivo).

Centro de Atención de Emergencias del 112 (archivo). / XOAN ALVAREZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Varela

Tragedia en Vigo. Muere ahogado un bebé en una piscina particular en el barrio de Teis. Según fuentes policiales conocedoras del caso, la niña de 12 meses subió las escaleras de la piscina por su cuenta y cayó al agua, lo que provocó el fatal suceso. En ese momento, los padres escucharon un ruido y cuando acudieron hasta la piscina vieron a la menor flotando.

Según informa 112 Galicia, los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 17.40 horas, cuando un particular llamó para solicitar asistencia sanitaria urgente por este hecho.

De inmediato, se informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y, de forma complementaria, a los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Los profesionales sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente no fue posible salvar la vida del menor.

Noticias relacionadas y más

Desde 112 Galicia se solicitó la intervención del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE), con el objetivo de prestar apoyo especializado a la familia.

Fuente: Faro de Vigo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Huelga en Plaza Mayor y McArthurGlen Málaga contra las compras hasta medianoche: estos son los días de paro
  2. Nuestras calles van a quedar convertidas en autovías': los vecinos de Miraflores de los Ángeles cargan contra el soterramiento de Valle-Inclán
  3. Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF-Leicester City, primer amistoso de pretemporada
  4. El Valencia Basket mueve ficha y no es Tyson Pérez, aunque pierde a Ndiaye
  5. Qué es E.coli: la bacteria que ha obligado a Málaga a cerrar las playas de El Palo y Pedregalejo
  6. Txus Vidorreta quiere un 'bicho' para el juego interior del Unicaja 2026/2027
  7. Fallece Juan Manuel Gutiérrez, hermano mayor de la Cofradía del Prendimiento y Gran Perdón
  8. El patrimonio de Joaquín Sánchez en Málaga: desde su apartamento de 185 metros cuadrados en Marbella a un piso con garaje en la capital

DIRECTO | Pedro Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado y las zonas afectadas por los incendios en Madrid

DIRECTO | Pedro Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado y las zonas afectadas por los incendios en Madrid

Etapa 20 del Tour de Francia 2026, en directo

Etapa 20 del Tour de Francia 2026, en directo

La Junta de Andalucía declara la alerta por el virus del Nilo en Fuengirola y Las Lagunas de Mijas: qué cambia y cómo evitar las picaduras

La Junta de Andalucía declara la alerta por el virus del Nilo en Fuengirola y Las Lagunas de Mijas: qué cambia y cómo evitar las picaduras

Flávio Bolsonaro lanza su candidatura electoral en Brasil en pleno culebrón con la esposa de su padre

Flávio Bolsonaro lanza su candidatura electoral en Brasil en pleno culebrón con la esposa de su padre

Muchos gatos desarrollan problemas urinarios sin que sus dueños lo noten: cómo detectarlo antes de que empeore

Muchos gatos desarrollan problemas urinarios sin que sus dueños lo noten: cómo detectarlo antes de que empeore

Un espontáneo Alejandro Sanz conquista Fuengirola en el cierre de su gira en España

Un espontáneo Alejandro Sanz conquista Fuengirola en el cierre de su gira en España

Cómo evitar las picaduras de mosquito ante la alerta por el virus del Nilo en Málaga

Cómo evitar las picaduras de mosquito ante la alerta por el virus del Nilo en Málaga

Del gran danés al chihuahua: por qué el tamaño cambia tanto la esperanza de vida de los perros según un estudio

Del gran danés al chihuahua: por qué el tamaño cambia tanto la esperanza de vida de los perros según un estudio
Tracking Pixel Contents