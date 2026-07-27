Apuñalado en el cuello tras defender a una mujer de una agresión de su expareja en Alicante

Una disputa ocasionada presuntamente por celos casi acaba en tragedia. La Policía Nacional detuvo en la madrugada de este pasado domingo en Alicante a un ciudadano marroquí de 54 años por intentar agredir a su expareja y apuñalar en el cuello a hombre que estaba con ella y salió en su defensa. En la agresión también sufrió lesiones de arma blanca en un hombro una joven de 18 años hija del hombre apuñalado en el cuello, un varón español de 55 años.

El presunto agresor fue detenido por agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y los investigadores del Grupo de Delincuencia Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial continuaban este lunes realizando las diligencias antes de poner al arrestado a disposición judicial en Alicante como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio .

Llamada al 091

Los hechos sucedieron poco antes de las 00:30 horas de este pasado domingo. La sala del 091 de la Policía Nacional recibió una llamada de emergencia alertando de que habían apuñalado a una persona en el cuello en la calle Deportista Ramón Mendizábal de Alicante.

De inmediato se desplazaron agentes del GAC de la Brigada de Seguridad Ciudadana y al llegar al lugar se encontraron a la víctima sangrando y a varias personas que tenían retenido en el suelo al autor del apuñalamiento tras lograr desarmarlo antes de que siguiera acuchillando a la víctima. Al lugar de la agresión también acudieron efectivos de la Policía Local.

Según los datos recabados por la Policía Nacional, el detenido por un delito de tentativa de homicidio habría actuado por celos. En un primer momento, sobre las 21 horas del sábado, habría intentado agredir con las manos a su exmujer en un bar y como salió en su defensa un hombre que estaba con ella se marchó. Sin embargo, regresó armado horas más tarde con dos cuchillos y apuñaló en el cuello a la víctima en la calle, además de herir a una hija que trató de auxiliar a su padre.

Los servicios sanitarios se personaron en el lugar para atender a las personas heridas, especialmente al hombre de 55 años que presentaba un estado más grave por la cuchillada en el cuello.

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Los dos cuchillos usados en la agresión fueron intervenidos y trasladados a dependencias policiales para ser analizados por la Policía Científica. Uno de los cuchillos tenía una hoja de 17 centímetros y el otro 12, según fuentes cercanas a la investigación.