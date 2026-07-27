Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desahuciados dos pensionistas de MálagaEl truco del "buen samaritano" para estafar en cajerosGran operación de VPO en MálagaCrecimiento económico de MálagaAdjudicados 46 kilómetros de doble vía en Antequera-GranadaConfirmada lesión de MoussaÚltimos días para optar a una VPONovedades en el Unicaja
instagramlinkedin

Movilidad

Un incendio en el metro de Barcelona obliga a evacuar estaciones de la línea 1 y deja a 120 atendidos por Emergencias

La circulación no funciona entre Universitat y La Sagrera tras el desalojo de Glòries y el cierre de la estación de Clot

Un incendio en la catenaria del metro de Barcelona obliga a cerrar el Clot y desalojar Glòries

Un incendio en la catenaria del metro de Barcelona obliga a cerrar el Clot y desalojar Glòries

foto y vídeo: Zowy Voeten

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Judit Bertran

Barcelona

Un incendio en el recubrimiento de la catenaria de la L1 del metro de Barcelona entre Clot y Glòries ha afectado a la circulación de esta línea y de la L2 este lunes por la tarde. Poco antes de las 18 h ya se ha empezado a detectar humo en el interior de los túneles que ha obligado a parar a los trenes que estaban circulando por la zona afectada.

Por ello, se ha desalojado la estación de Glòries y se ha cerrado la del Clot, donde ambas líneas confluyen y los trenes han dejado de parar. Además, también ha quedado afectada la frecuencia de paso y la L1 no funciona entre las estaciones de Universitat y la Sagrera, el tramo más céntrico del recorrido. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha habilitado un servicio alternativo por carretera.

Según ha confirmado el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), un total de 120 personas han sido afectadas por inhalación de humo y de las 59 personas valoradas, 58 de ellas presentan afectaciones leves y una en estado menos grave. Tres de ellas han sido trasladadas al Hospital del Mar mientras que otras seis se han dirigido al CUAP Sant Martí.

Ninguno de los atendidos, ahora bien, presenta síntomas de gravedad y sólo algunas han recibido atención con mascarillas de oxígeno por inhalación de humo. Otras han podido volver a casa. Por su lado, Protecció Civil ha activado la alerta Ferrocat y el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 102 llamadas de ciudadanos alertando del incendio.

Un incendio en el recubrimiento de la catenaria de la L1 del metro de Barcelona entre Clot y Glòries ha afectado a la circulación de esta línea y de la L2 este lunes por la tarde. Poco antes de las 18 h ya se ha empezado a detectar humo en el interior de los túneles que ha obligado a parar a los trenes que estaban circulando por la zona afectada.

Por ello, se ha desalojado la estación de Glòries y se ha cerrado la del Clot, donde ambas líneas confluyen y los trenes han dejado de parar. Además, también ha quedado afectada la frecuencia de paso y la L1 no funciona entre las estaciones de Universitat y la Sagrera, el tramo más céntrico del recorrido. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha habilitado un servicio alternativo por carretera.

Según ha confirmado el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), un total de 120 personas han sido afectadas por inhalación de humo y de las 59 personas valoradas, 58 de ellas presentan afectaciones leves y una en estado menos grave. Tres de ellas han sido trasladadas al Hospital del Mar mientras que otras seis se han dirigido al CUAP Sant Martí.

Noticias relacionadas

Ninguno de los atendidos, ahora bien, presenta síntomas de gravedad y sólo algunas han recibido atención con mascarillas de oxígeno por inhalación de humo. Otras han podido volver a casa. Por su lado, Protecció Civil ha activado la alerta Ferrocat y el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 102 llamadas de ciudadanos alertando del incendio.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El bar de Málaga donde comer una mariscada por 10 euros a media hora de la capital
  2. El PP teme a Vox en la Costa, María Jesús Montero ordena montar bronca y se activa el Linkedin para candidatos
  3. La Junta de Andalucía declara la alerta por el virus del Nilo en Fuengirola y Las Lagunas de Mijas: qué cambia y cómo evitar las picaduras
  4. Vecinos de Campanillas contra los cambios de la línea 25 de la EMT: 'Nos obligan a vivir lejos y la conexión es aún peor
  5. Los músicos de la OFM, sobre el Auditorio de Málaga: 'Si la actividad principal será la cultural, ¿por qué se entrega su gestión a una sociedad municipal sin relación con la cultura?
  6. Adiós a la ola de calor: las temperaturas volverán a la normalidad, pero dejan hasta 38,1 grados en Vélez-Málaga
  7. El Palo, un barrio histórico contado por dos expertos
  8. El ex del Unicaja Chase Audige ya tiene nuevo destino ACB para la temporada 2026/2027

Las comunidades del PP piden aplazar el CPFF de financiación autonómica hasta septiembre por "falta de información"

Las comunidades del PP piden aplazar el CPFF de financiación autonómica hasta septiembre por "falta de información"

Aagesen responde a los bulos sobre los incendios, y los califica como "irresponsabilidad política"

Aagesen responde a los bulos sobre los incendios, y los califica como "irresponsabilidad política"

La violencia entre colonos y palestinos desata una operación militar de Israel en Cisjordania

La violencia entre colonos y palestinos desata una operación militar de Israel en Cisjordania

El CPB de Málaga envía once bomberos y cinco vehículos al incendio de Burgohondo, en Ávila

El CPB de Málaga envía once bomberos y cinco vehículos al incendio de Burgohondo, en Ávila

Detenido en Vélez-Málaga por su presunta relación con varios incendios

Detenido en Vélez-Málaga por su presunta relación con varios incendios

Detenido en Fuengirola un joven por corrupción de menores y coacciones

Detenido en Fuengirola un joven por corrupción de menores y coacciones

El Ayuntamiento de Málaga respalda a los trabajadores de Plaza Mayor y McArthurGlen ante la ampliación de horarios hasta medianoche

El Ayuntamiento de Málaga respalda a los trabajadores de Plaza Mayor y McArthurGlen ante la ampliación de horarios hasta medianoche

Barry B se suma al festival Luna Sur de Fuengirola el 18 de agosto

Barry B se suma al festival Luna Sur de Fuengirola el 18 de agosto
Tracking Pixel Contents