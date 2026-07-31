Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Restos hallados en AlhaurínMalagueña de 63 años desahuciadaParalizan obra en Carretera de CádizHuelga Plaza Mayor y McArthurGlenAviso por calor en MálagaObras en Cementerio San MiguelBeneficios de UnicajaCrisis migratoria en directo
instagramlinkedin

Hallado por un vecino

Encuentran un cadáver en un contenedor de una urbanización de Lloret de Mar (Girona)

La policía ha confirmado que se trata de una muerte violenta

Un vehículo de los Mossos.

Un vehículo de los Mossos. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eva Batlle

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido hallado en un contenedor de basura de la urbanización Lloret Blau, en Lloret de Mar (Girona). El cuerpo fue encontrado desmembrado, dividido en varias partes.

La policía recibió el aviso cuando faltaban cinco minutos para las cinco de la tarde. El cadáver se encontraba en el interior de un contenedor situado en la confluencia de la avenida Rafael Alberti con la calle Urà y la calle del Pas.

Tras el hallazgo, varias patrullas policiales se desplazaron hasta la zona. La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial de Girona se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte.

La policía ha confirmado que se trata de una muerte violenta. Por el momento, no han trascendido más detalles del caso y la investigación continúa abierta. Hasta el lugar también se ha desplazado la comitiva judicial para proceder al levantamiento del cadáver. La calle permanece cortada mientras los investigadores trabajan en la zona, que ha sido acordonada alrededor de los contenedores.

Según un testigo, fue al ver parte de una extremidad sobresaliendo entre los residuos cuando dio la voz de alarma y avisó a las autoridades.

Cuarto crimen

Este es el cuarto homicidio registrado en la provincia de Girona desde principios de año. El último ocurrió en Figueres, donde una mujer fue presuntamente asesinada por su expareja el pasado 19 de mayo.

La víctima, Kimberli, murió apuñalada en la plaza Josep Tarradellas de Figueres pocas horas después de que el presunto autor hubiera quedado en libertad provisional. El hombre fue detenido en el mismo lugar de los hechos por los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Figueres.

Noticias relacionadas

La familia de la víctima ejerce la acusación particular y reclama que se investigue qué falló durante los tres días previos al crimen. El detenido tenía una orden de alejamiento en vigor respecto a la víctima, que ya había incumplido con anterioridad.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Diari de Girona

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mueren dos niños de 10 y 15 años en un grave incendio en un bloque de viviendas de Benalmádena: "Las llamas estaban muy avanzadas"
  2. Empresas de la Costa del Sol confían en que la apertura de la frontera con Gibraltar dispare sus oportunidades de negocio
  3. El futuro de los inquilinos del edificio del 15 de la avenida Europa sigue en el aire: «La única esperanza es que el Ayuntamiento de Málaga intervenga»
  4. El Málaga CF confirma la lesión de Juan Cruz
  5. Dos madres malagueñas en la calle tras ser desahuciadas vuelven al pleno a pedir ayuda: 'No quiero que se me regale nada, solo una vivienda que podamos pagar
  6. Juan Cruz, la nota más preocupante del Málaga CF
  7. No somos la oposición, somos los vecinos': el Pleno de Málaga vuelve a expulsar a varios vecinos por la tensión de la limpieza
  8. Así juega Amine Noua, el próximo fichaje del Unicaja

La calle Ferrándiz mantiene la esencia comercial y vecinal del barrio de la Victoria

Fuengirola instala cámaras para multar a quienes aparcan en las paradas de autobús

Fuengirola instala cámaras para multar a quienes aparcan en las paradas de autobús

Andalucía eleva a once los casos de virus del Nilo

Andalucía eleva a once los casos de virus del Nilo

Varios accidentes dificultan un tráfico ya intenso en la segunda operación salida del verano

Varios accidentes dificultan un tráfico ya intenso en la segunda operación salida del verano

Tres atletas del Trops-Cueva de Nerja estarán en el Europeo de Birmingham

Tres atletas del Trops-Cueva de Nerja estarán en el Europeo de Birmingham

La Unión Atlético de Daniel Pastor, el último cadáver del fútbol de Murcia que Málaga nunca quiso

La Unión Atlético de Daniel Pastor, el último cadáver del fútbol de Murcia que Málaga nunca quiso

Jaime Maurelo, cocinero: “Para hacer el mejor arroz, prepara una salmorreta con ñora, ajo, tomate y pimentón dulce”

Jaime Maurelo, cocinero: “Para hacer el mejor arroz, prepara una salmorreta con ñora, ajo, tomate y pimentón dulce”

Rafa, educador canino: “La custodia compartida no siempre es la mejor opción para un perro”

Rafa, educador canino: “La custodia compartida no siempre es la mejor opción para un perro”
Tracking Pixel Contents